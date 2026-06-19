Libanon och Israel överens om eldupphör

USA:s utrikesminister Marco Rubio har meddelat att nästa runda av samtal mellan Libanon och Israel ska hållas den 23-25 juni i Washington i USA. Planen meddelas efter ett samtal mellan Rubio och Libanons president Joseph Aoun. Ett eldupphör råder mellan Israel och Iranstödda Hizbollah sedan klockan 16, lokal tid.

Nästa runda av samtal mellan Libanon och Israel ska hållas den 23-25 juni i Washington i USA , skriver Reuters med hänvisning till USA :s utrikesdepartement. Planen meddelas efter ett samtal mellan USA :s utrikesminister Marco Rubio och Libanon s president Joseph Aoun.

USA:s president Donald Trump säger att han under fredagen bad Israel att gå med på ett eldupphöret mellan landet och Iranstödda Hizbollah. Det skriver Gabe Gutierrez, reporter på NBC News, påefter att ha pratat med presidenten i telefon. Enligt Gutierrez ville inte Trump specificera om han hade pratat direkt med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Nästa runda av samtal mellan Libanon och Israel ska hållas den 23-25 juni i Washington i USA, skriver Reuters med hänvisning till USA:s utrikesdepartement.

Planen meddelas efter ett samtal mellan USA:s utrikesminister Marco Rubio och Libanons president Joseph Aoun. Ett eldupphör råder mellan Israel och Iranstödda Hizbollah sedan klockan 16, lokal tid. Sedan dess har det kommit in rapporter om tio flyganfall mot södra Libanon, enligt L'Orient Le Jour. Enligt israelisk militär ljöd sirener över Zar'it i norra Israel efter att vapenvilan trätt i kraft.

Anledningen var en “infiltration av fientliga flygplan i området”. Fredagens möte i Schweiz mellan iranska och amerikanska representanter har skjutits upp. Ett annat möte planeras kommande dagar, skriver Reuters med hänvisning till Irans utrikesdepartement. Israel och Hizbollah är överens om ett eldupphör, bekräftar Israels militär.

Överenskommelsen kommer efter en dag av nya dödliga sammandrabbningar mellan Israel och Hizbollah. Striderna i Libanon har varit ett av de stora hindrena i förhandlingarna mellan Iran och USA.

“Vi har ingått i ett avtal om eldupphör. IDF är redo att fortsätta strida om de uppmanas till det”, står det i uttalandet. Hizbollah och Israel har kommit överens om vapenvila, uppger en högt uppsatt tjänsteman i USA för Reuters. Även två källor från Hizbollah och en källa från Israel bekräftar uppgiften.

Vapenvilan inleds på fredagen klockan 16.00 lokal tid. Det finns i nuläget inga uppgifter om hur länge vapenvilan ska gälla. Beskedet om vapenvilan kom efter en rad dödliga attacker under natten mot fredagen. Enligt libanesiska L’Orient Le Jour dödades minst 25 personer i Libanon i de israeliska attackerna.

Även fyra israeliska soldater dödades av Hizbollah. Iran riktar skarp kritik mot Israels senaste attacker mot Libanon och varnar för att agerandet kan få allvarliga följder för freden och säkerheten i regionen. Det rapporterar Reuters. I ett uttalande understryker det iranska utrikesdepartementets talesperson Esmaeil Baghaei att ett stopp för striderna i Libanon är en central del av det avtal som nyligen slutits mellan Iran och USA.

Baghaei betonar att Iran är beredd att vidta åtgärder för att skydda sin och sina allierades säkerhet. Omkring 600 fartyg befinner sig i Hormuzsundet där de har legat för ankar sedan februari. Efter avtalet mellan Iran och USA väntas trafiken åter komma igång. Men det kan ta tid.

Mitt i Hormuzsundet uppskattar man att det finns cirka 80 minor utlagda, och dessa måste röjas bort för att den normala sjöfarten ska kunna återupptas, enligt den oberoende branschorganisationen Intertanko. Huvudrutten som går genom mitten av Hormuzsundet är avstängd. Den är farlig, säger Phil Belcher, sjöfartsdirektör vid Intertanko till tidningen.

Upplägget: Israels angrepp bakom inställda Iransamtal Flera medier, däribland CNN och Financial Times, rapporterar att de förnyade israeliska flyganfallen är anledningen till att fredagens planerade fredssamtal mellan USA och Iran i Schweiz ställts in.

“Hela Libanon måste brinna”, rasar Israels säkerhetsminister sedan flera israeliska soldater dödats i strid. Minst 25 personer har dödats i Israels anfall mot Libanon, rapporterar libanesiska L’Orient-Le Jour. Israels militär hävdar att attackerna riktats mot ett 80-tal mål i södra och östra Libanon som svar på Hizbollahs “upprepade kränkningar” av vapenvilan. Shiamilisen beskriver i sin tur intensiva sammandrabbningar, skriver AP.

Även fyra israeliska soldater uppges ha dödats, vilket fått israeliska ministrar att rasa. Antalet är mer än fem gånger den genomsnittliga dagliga nivån som registrerades under de första tio dagarna i juni, skriver sjötrafikspårningsföretaget AXS Marine på X. Siffran som registrerades under onsdagen är den högsta sedan mitten av april, då Hormuzsundet öppnades tillfälligt. Den nya norska regeringen har lagt fram förslag om att införa förbud mot all slags handel som kommer från israeliska bosättningar på Västbanken och i Gaza.

— Det norska förslaget går längre än vad andra europeiska länder hittills har lagt fram, och är ett viktigt budskap från vår sida”, säger Espen Barth Eide, utrikesminister (Ap), till Situationen på den av Israel ockuperade Västbanken är nu så allvarlig att FN och andra slår larm: Varje dag attackerar våldsamma bosättare palestinier — och deras mar





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Libanon Israel Eldupphör USA Iran Hizbollah

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