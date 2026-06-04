Libanon och Israel planerar nya säkerhetszoner för att stärka vapenvilan

Libanesiska och israeliska myndigheter föreslår säkerhetszoner under libanesisk militär kontroll, med förbud mot Hizbollah, i ett försök att förstärka den pågående vapenvilan och bana väg för ett framtida fredsavtal.

I ett gemensamt pressmeddelande meddelade representanter för den libanesiska staten och israeliska myndigheter att de planerar att inrätta nya så kallade säkerhetszoner längs den omtvistade gränsen i södra Libanon .

De föreslagna zonerna ska placeras under strikt kontroll av den libanesiska armén, medan den iranska‑stödda milisen Hizbollah uttryckligen förbjuds att operera inom dem. Initiativet är avsett att skapa ett stabilare säkerhetsklimat och öppna vägen för mer omfattande fredsförhandlingar som kan leda till ett slutgiltigt avtal om både vapenvila och framtida samarbete mellan länderna.

I uttalandet framhölls att en fungerande vapenvila är beroende av två centrala villkor: först måste Hizbollah upphöra med sina attacker mot Israel, och för det andra måste personer med kopplingar till shiamilisen lämna de områden söder om floden Litani - en informell linje som hittills har markerat den israeliska närvarons omfattning i södra Libanon. Trots den diplomatiska ansträngningen har Hizbollah gjort det tydligt att de inte är en del av förhandlingarna och avvisar allt som de uppfattar som en ensidig vapenvila.

Milisen har offentligt förklarat att de inte kommer att acceptera en överenskommelse utan att deras egna säkerhetsintressen tas i beaktande. Sedan den 17 april, då den första vapenvilan trädde i kraft, har både Israel och Hizbollah regelbundet anklagat varandra för att ha brutit mot överenskommelsen. Trots löften om lugn har gränsen fortsatt att drabbas av sporadiska skottlossningar och raketattacker, vilket har skapat en atmosfär av osäkerhet för civilbefolkningen på båda sidor av gränsen.

USA:s tidigare president Donald Trump har i intervjuer hävdat att han har mottagit garantier från både israeliska och libanesiska ledare om att de avser att undvika en vidare eskalering av konflikten. Trots detta har nya våldsamma incidenter rapporterats så sent som i onsdags, då libanesiska nyhetsbyrån NNA dokumenterade attacker mot omkring tjugo olika mål i området.

Dessa händelser understryker den bräckliga naturen i den nuvarande vapenvilan och pekar på det fortsatta behovet av ett robust säkerhetsarrangemang som kan förhindra återfall till öppet krig. Den föreslagna modellens framgång beror i hög grad på hur väl både den libanesiska militären och den internationella communityn kan säkerställa att Hizbollah respekterar de nya gränserna och att eventuella överträdelser snabbt bestraffas med tydliga och samordnade åtgärder





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