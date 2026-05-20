Liberalerna desperata i jakt på fyraprocentsspärren, väljarna lämnar Tidö på grund av missnöje med politiken

Liberalerna blir alltmer desperata i sin jakt på att nå över fyraprocentsspärren i valet den 13 september. En serie märkliga utspel har gjorts, senast när Simona Mohamsson aviserade kraftigt sänkta skatter på företag för att Sverige ska få 1000 fler miljardärer. Den nya väljarflykten bort från högerblocket sammanfaller helt med att Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna bundit sig vid att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen om Tidöpartierna vinner valet i höst. Det var nog inte så Tidöpartierna kalkylerade när de bestämde sig för att lova bort ett tiotal av ministerposterna till Sverigedemokraterna. Tvärtom räknade de med att väljarna skulle uppskatta att de fyra partierna gick till val som en enhet, till skillnad från oppositionen, som just nu varken kan eller verkar vilja ena sig kring en gemensam regeringskoalition.

Väljarna i Väljarna , inklusive Liberalerna , är missnöjda med politiken och väljer att lämna Tidö på grund av, inte trots enighet. Liberalerna blir alltmer desperata i sin jakt på att nå över fyraprocentsspärren i valet den 13 september.

En serie märkliga utspel har gjorts, senast när Simona Mohamsson aviserade kraftigt sänkta skatter på företag för att Sverige ska få 1000 fler miljardärer. Den kommer flyga lika bra i folkdjupet som affischerna "Minska elevinflytandet i skolan" och "Förbjud strypsex", för att nämna två andra av Liberalernas krav från de senaste månaderna. Enligt de senaste opinionsmätningarna växer avståndet mellan den rödgröna oppositionen och Tidöpartierna. Enligt SVT/Verians mätning i maj leder de rödgröna partierna, Centern inräknat, med 10,7 procentenheter.

Det betyder att "Tidösidan måste vinna över ungefär 250 000 väljare från den rödgröna sidan för att komma i kapp. En kvarts miljon väljare. Det är väldigt många med tanke på att det är mindre än fyra månader kvar till valet. Den nya väljarflykten bort från högerblocket sammanfaller helt med att Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna bundit sig vid att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen om Tidöpartierna vinner valet i höst.

Det var nog inte så Tidöpartierna kalkylerade när de bestämde sig för att lova bort ett tiotal av ministerposterna till Sverigedemokraterna. Tvärtom räknade de med att väljarna skulle uppskatta att de fyra partierna gick till val som en enhet, till skillnad från oppositionen, som just nu varken kan eller verkar vilja ena sig kring en gemensam regeringskoalition. Enighet" är ingen valvinnare av egen kraft.

Ställda inför de senaste fyra årens förskjutning av det politiska landskapet i SD-riktning väljer allt fler att gå över till den rödgröna sidan. Som Ulf Bjereld konstaterar bidrar det troligen även att vinden har vänt i några av Sverigedemokraternas kärnfrågor. Bjereld skriver att "De uppmärksammade tonårsutvisningarna och medierapporteringen om invandrares betydelse för till exempel en fungerande sjukvård har kombinerats med opinionsmätningar som antyder att svenska folkets inställning till invandring har blivit mindre negativ. Så är det nog.

Och det ser just nu ut att göra Tidöpartiernas hela valstrategi till ett fundamentalt fiasko





DagensArena / 🏆 28. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liberalerna Desperate Jakt På Fyraprocentsspärren Väljarna Tidö Missnöje Med Politiken Serie Märkliga Utspel Simona Mohamsson Aviserade Kraftigt Sänkta Skatter På Företag Sverige 1000 Fler Miljardärer Liberalerna Kristdemokraterna Och Moderaterna Bundit Sig Vid Att Släppa In Sverigedemokrater Tidöpartierna Lovade Bort Ett Tiotal Av Ministerposterna Til Enhet Oppositionen Enkel Regeringskoalition Vind Förskjutning Av Det Politiska Landskapet SD-Riktning Tonårsutvisningar Invandring Svenska Folkets Inställning Mindre Negativ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Regeringen och Sverigedemokraterna’s bidragstak riskerar att öka kriminaliteten bland ungdomarSocialförsäkringsminister Anna Tenje är kritisk till regeringens och Sverigedemokraternas plan att genomföra ett bidragstak, som riskerar att öka kriminaliteten bland ungdomar. Tenje menar att reformerna snarare skapar möjligheter att minska risken för kriminalitet.

Read more »

Regeringens straffreform riskerar att öka brottslighetenTidöpartierna pratar om att öka tryggheten, men deras straffreform riskerar att få motsatt effekt.

Read more »

Tidö: Nej till ny omröstning efter kvittningsbråket – Senaste nytt om valet 2026Söndagen den 13 september 2026 är det val i Sverige och maktkampen är igång. Här kan du följa senaste nytt inom svensk politik

Read more »

– Tidöpartierna röstar ner förslag om ny omröstningHirvonen (MP): ”Regeringspartierna accepterar SD:s fuskande”

Read more »