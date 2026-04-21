Liberalerna föreslår hedersombud efter gripande vittnesmål om myndighetsbrister

Efter en uppmärksammad granskning vill Liberalerna införa en ny roll som hedersombud för att ge utsatta personer det stöd som i dag saknas i mötet med myndigheter.

Liberalerna föreslår nu inrättandet av en ny roll som hedersombud efter tidningens omfattande granskning under rubriken Flykten hem. Initiativet har växt fram ur de vittnesmål som Alexandra, en kvinna som själv vuxit upp under hedersförtryck , har framfört. Hennes personliga berättelse om systematiska brister inom myndighetsutövningen har blivit en katalysator för politisk förändring.

Alexandra beskriver hur hon tvingats förklara sina grundläggande rättigheter för tjänstepersoner i korridorer och på skoltoaletter, då ingen ansvarig myndighet har haft en helhetsbild av hennes situation. Förslaget om hedersombud syftar till att erbjuda just denna helhetssyn och fungera som ett dedikerat stöd genom hela den komplexa myndighetsprocessen.

Nina Larsson, företrädare för Liberalerna, betonar att det finns en utbredd ovilja i samhället att fullt ut erkänna och adressera hedersrelaterat förtryck. Denna tvekan bottnar ofta i en rädsla för att stämplas som rasist eller i en ovilja att hantera socialt obehagliga konflikter. Hedersombuden ska därför fungera som en trygg länk mellan den utsatta och instanser som socialtjänst, kommun och rättsväsende.

Även om ombuden inte nödvändigtvis måste vara jurister, ställs höga krav på djupgående kunskap om relevant lagstiftning, förståelse för hedersnormer samt erfarenhet av myndighetsarbete. Alexandra understryker vikten av personliga egenskaper som uthållighet, mod och en djup förståelse för hur traumatiska upplevelser påverkar en individs handlingsförmåga.

Projektet tar sikte på att även kunna bistå personer som befinner sig utomlands mot sin vilja, där Sverige i dagsläget ofta upplever diplomatiska begränsningar. Genom att etablera dessa ombud hoppas man kunna erbjuda ett handfast stöd som inte är beroende av regionala resursteams geografiska täckning.

Alexandra ser förslaget som en historisk möjlighet att vända personligt lidande till konkret politisk handling. Hon betonar dock att frågan om hedersförtryck aldrig får bli en politisk markör för ett enskilt parti, utan måste förankras i bred enighet för att säkerställa de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Målet är att implementera denna reform under innevarande mandatperiod, trots den pressade tidplanen och behovet av samarbete över blockgränserna. Arbetet mot hedersförtryck kräver enligt experter och företrädare en långsiktighet som sträcker sig bortom enstaka insatser, där skolans roll och tidiga upptäckt av varningssignaler förblir centrala komponenter i det förebyggande arbetet.





