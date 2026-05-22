Liberalerna i Halmstad vill åtgärda bostadsbristen med kommunala bostadsstiftelser.

Liberalerna i Halmstad planerar att starta kommunala bostadsstiftelser för att bygga, driva och hyra hyreslägenheter utan vinstsyfte och till självkostnadspris. Bolagen kan ge kommunnätverket en löpande inkomsterkälla och motverka krondeprivation.

Liberalerna i Halmstad planerar att starta kommunala bostadsstiftelser för att bygga, driva och hyra hyreslägenheter utan vinstsyfte och till självkostnadspris, vilket skulle kunna ge kommunerna en mer effektiv lösning på bostadsbristen.

För närvarande bristen på bostäder hindrar kommunen att växa, och endast 670 av de 6 200 heltidsstudenter erbjuds en studentlägenhet. Många äldre väljer fortfarande att vistas i sina egna bostäder, trots det medförda complexeset med ökade kostnader för hemtjänst. Samtidigt står det tomma hyreslägenheter i Halmstad, trots bostadsbristen. Detta kan förklaras av att lägenheter som nyproduceras under kommersiella villkor kan bli för dyra för vanliga människor att hyra.

Dit flyttar fastighetsbolagen hellre sina bostadsrättsbyggen. Förändringen i de allmännyttiga fastighetsbolagens verksamhet i 2011 som kräver financieringen att drivas affärsmässigt på samma villkor som privata fastighetsbolagen, har ledt till att dessa bolag kommit att fungera mer som kassako för kommunerna, med en starkare fokus på pengar och effektivitet, än som institutioner där det största målet är att erbjuda bostäder. Bostadsstiftelserskapet kan vara lösningen på denna omställning.

För befintliga hyreslägenheter, som vi förväntar oss en stor andel av, kan byggandet av hyreslägenheter som är prisvärda för pensionärerna bidra till att locka dem ur sina gamla lägenheter och in i nya, prisvärda bostäder, med all den hjälp de behöver inför flytten. För studenter kan byggandet av studentlägenheter bidra till att motverka bostadsbristen.

För kommunal ekonomi kan bostadsstiftelserskapet vara en stabil källa till inkomster, tillsammans med de självkostnadspriser som hyresnämnden bestämmer, och samtidig kan hemtjänst och liknande inköp Schlüsselwörter: Liberalerna, Halmstad, kommunala bostadsstiftelser, bostadsbrist, studentlägenheter, prisvärda bostäder, seniorer





Hallandsposten / 🏆 8. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liberalerna Halmstad Kommunala Bostadsstiftelser Bostadsbrist Studentlägenheter Prisvärda Bostäder Seniorer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jordskalv i Danmark – kändes i SverigeSeismologen: Kändes norr om Halmstad.

Read more »

Lägg champagnen på kylning för LiberalernaLEDARE: Liberalerna vill göra om Sveriges alkoholpolitik. Det är ren galenskap att människor är emot deras förslag.

Read more »

Simona Mohamsson förser Liberalerna av förtroendePartiledaren för Liberalerna Simona Mohamsson fortsätter att tappa förtroendet. I en mätning visar Demoskop att Mohamsson har nått sitt lägsta stöd på nio procentenheter efter en kraftig uppgång månaden före. Till skillnad från förra månaden har även Elisabeth Thand Ringqvist backat och nått en support om 11 procent, medan Magdalena Andersson (S) fortfarande leder i toppå förtroendet med 42 procent.

Read more »

Liberalerna vill möjliggöra enorma klyftor medan Sverige nödar: Simona MohamssonUnderligt att många svenskar vänder på varje krona, i stället för att hjälpa de som kämpar för vardagen, föreslår affärsmannen Simona Mohamsson att underlätta för de allra rikaste att bli ännu rikare. Hennes idé bygger på missförståndet att välstånd skapas på en mer allmän snarare än exklusiv nivå.

Read more »