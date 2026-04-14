Liberalerna i Kanada befäster makten efter omval

Liberalerna i Kanada förstärker sin position i parlamentet efter framgångsrika omval, vilket ger dem majoritet. Samtidigt brottas oppositionen med interna problem och ledarskapsfrågor.

Foto: Liberalerna i Kanada /Pixabay Liberalerna s drömvärld är Kanada , där Liberala partiet haft regeringsmakten sedan 2015. Efter de senaste omvalen sitter de nu säkert med egen majoritet. I slutet av april förra året gick Kanada till val. Den tidigare premiärministern Justin Trudeau hade lyckats navigera genom tre val, men det var tveksamt om han skulle klara ett fjärde. Trudeau valde att avgå, och efter en intern omröstning bland de liberala partimedlemmarna valdes Mark Carney till Trudeaus efterträdare. Carney, ny som politiker, hade tidigare erfarenhet som riksbankschef, både i Kanada och England. Valet i april 2025 blev en framgång, men Liberalerna lyckades inte säkra egen majoritet i parlamentet. Men med måndagens omval i tre valkretsar har Liberalerna nu stärkt sin position och erövrat majoriteten i parlamentet. Genom att vinna samtliga tre omval har de nu 174 platser av totalt 343 i det kanadensiska parlamentet.

Två av de valkretsar som höll omval ansågs vara starka fästen för Liberalerna. En av dessa valkretsar hade tidigare haft Chrystia Freeland som ledamot, tidigare utrikesminister och en av Mark Carneys motståndare i partiledarvalet förra året. Freeland är nu verksam som rådgivare åt Ukrainas regering. Det tredje omvalet var inte lika förutsägbart. Men 25-åriga Tatiana Auguste säkrade segern i valkretsen Terrebonne, norr om Montreal, och besegrade kandidaten från separatistpartiet Bloq Québécois.

Sedan det federala valet förra året har fyra parlamentsledamöter, tre konservativa och en från socialdemokratiska NDP, bytt parti och anslutit sig till Liberalerna. Rykten florerar om att fler kan komma att följa efter. Inom det största oppositionspartiet, Konservativa partiet, har det funnits en utbredd misstro bland medlemmarna mot partiledaren Pierre Poilievre. Han klarade en förtroendeomröstning nyligen, men mycket tyder på att ett partiledarbyte kan vara nära förestående. Socialdemokratiska NDP har nyligen fått en ny partiledare i Avi Lewis. Han är kanske inte en världskändis, men hans fru Naomi Klein är välkänd. Avi Lewis har en bakgrund som journalist, bland annat som programledare på den nationella tv-kanalen CBC och som producent på Al Jazeera. Han är dock inte parlamentsledamot, och NDP har för närvarande endast sex platser i parlamentet.

Den politiska landskapet i Kanada genomgår betydande förändringar. Liberalerna, som leds av Mark Carney, verkar ha säkrat sin position för en tid framöver. Konservativa partiet står inför utmaningar, med en potentiell ledarskapsförändring som kan omforma deras strategi. NDP, under Avi Lewis ledning, kämpar för att återvinna väljarnas förtroende och öka sin representation i parlamentet. Omvalen har visat på ett skifte i väljarnas preferenser och en vilja att förändra den politiska maktbalansen. Liberalernas framgångar, kombinerat med interna problem inom oppositionen, tyder på att de kan komma att dominera kanadensisk politik under en längre period. Framtiden för de andra partierna är mer osäker, och deras förmåga att anpassa sig till den föränderliga politiska miljön kommer att vara avgörande för deras överlevnad och framgång





Carney säkrar majoritetsregering i KanadaKanadas premiärminister Mark Carney ser ut att säkra en majoritetsregering, sedan det hållits val för att tillsätta tre tomma stolar i…

