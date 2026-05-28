En ny opinionsmätning från Aftonbladet/Demoskop visar att Liberalerna har förlorat stöd och ligger under riksdagsspärren medan regeringsförhållandet fortsätter att försämras. Gappet mellan det blå-gröna blocket och rödgrönare har ökat till nästan tio procentenheter.

Liberalerna har på nytt hamnat under riksdagsspärren enligt den senaste opinionsmätning en från Aftonbladet/Demoskop, vilket visar en fortsatt negativ trend för regeringspartierna och Sverigedemokraterna. Om det vore val idag skulle de fyra regeringspartierna - Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna - få 44,5 procent av väljarstödet, medan de rödgröna partierna - Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet - skulle nå 53,6 procent.

Skillnaden mellan blocken är alltså 9,1 procentenheter, en ökning med nästan en procentenhet sedan förra månaden. Johan Martinsson, politisk analytiker, understryker att det inte är ovanligt att regeringspartier ligger under i opinionen under en mandatperiod, men med bara tre månader kvar till valet borde间隔en börjat minska. Han menar att att ligga under med fyra eller fem procentenheter inte är så farligt, men när gapet närmar sig tio procent blir det psykologiskt tungt för regeringen.

Liberalerna, som i mars lyckades ta sig över riksdagsspärren efter beslutet att Sverigedemokraterna fick en plats i regeringen, har nu tappat ytterligare stöd och ligger på 3,1 procent enligt denna mätning. Martinsson förklarar detta med att entusiastiska väljare från andra Tidöpartier, som var lättade över att Liberalerna inte skapade problem i regeringsfrågan, strömmade till som sympatisörer. Detta innebar att både egna tidigare väljare kom tillbaka, men även väljare från Moderaterna och Sverigedemokraterna gav sitt stöd till Liberalerna under denna period.

Mätningen genomfördes innan Tidöpartierna nyligen halverade priset på månadskort i kollektivtrafiken, en åtgärd som kan locka vissa svajande väljare. Men Martinsson tror att detta kommer ha endast marginal betydelse för valresultatet. Han pekar på att många väljare uppskattar konkreta ekonomiska lättnader, men att de stora dragen avgörs av ideologiska frågor och att partier på vänsterkanten också har förslag om billigare kollektivtrafik. Samtidigt finns fortfarande många osäkra väljare att övertyga fram till valdagen den 13 september.

Martinsson påpekar att den riktiga valspurten börjar efter semestern och att historiskt sett M-ledda regeringar tenderar att spurtat bättre än S-ledda. Karin Enström (M) vill påminna om att en opinionsmätning bara är en mätning och att många väljare inte har bestämt sig ännu. Hon ifrågasätter om de rödgröna partierna kan anses vara ett egentligt block eftersom de inte agerar som en koalition och Magdalena Andersson inte klargjort hur en eventuell samregering skulle fungera.

Enström uppmanar alla som inte vill ha ett rödgrönt alternativ att delta i kampanjen, inte minst de som inte är traditionellt politiskt engagerade. Hon framhäver också regeringens prestationer under mandatperioden, inklusive att 92 procent av vallöften har uppfyllts, halverade dödsskjutningar, påbörjad kärnkraftsutbyggnad och ekonomiskaåtgärder som gett familjer 5 000 kronor mer i månaden med ytterligare 5 000 kronor lovat för nästa mandatperiod





