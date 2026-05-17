Liberalerna vill slå upp hårdare för alkohol och Sverige ingår nytt partnerskap med Indien

Liberalerna vill underlätta alkoholreglerna medan Sverige fördjupar samarbetet med Indien inom innovation och rymdforskning. Samtidigt sker flera dramatiska händelser runtom i världen.

Liberalerna föreslår en rad låstagre för att underlätta för både privatpersoner och företag när det gäller alkoholregler i Sverige. Partiet vill bland annat att hårsalonger ska få servera alkohol, att alkohol för takeaway blir en möjlighet och att Systembolaget ska öppna till klockan 20 alla dagar i veckan.

Joar Forssell, ledamot i partistyrelsen, menar att Sverige behöver bli mer frihetligt och att vuxna bör själva kunna avgöra hur de vill leva sina liv och att företagare inte bör hindras av onödiga regler. Samtidigt lämnas den ryska koppargruvan i Kiruna av svenskt innehas en person fast i gruvan efter ett ras. Räddningstjänsten är på plats och jobbar för att rädda den inneslutna personen, som tros befinna sig i en lastmaskin.

Niklas Zander, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten, uppger att arbeten pågår för att hitta och rädda den instängda personen. Statsminister Ulf Kristersson har tillsammans med Indiens premiärminister Narendra Modi och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterat ett nytt strategiskt partnerskap mellan Sverige och Indien. Samarbetet ska bland annat fokusera på innovation, ny teknik, artificiell intelligens och rymdforskning.

Ett gemensamt forsknings- och utvecklingscentrum ska inrättas, och inom det området kommer det att finnas viktiga projekt, inklusive en direktexpedition till planet Venus. Saab kommer att etablera en anläggning i delstaten Haryana för att producera granatgeväret Garl-Gustaf för både den indiska marknaden och internationell marknad. Kristersson understryker vikten av att detta partnerskap ska fördjupa de strategiska relationerna mellan länderna och stärka det teknologiska utbytet.

Som ett svar på pågående spänningar i Mellanöstern har den tidigare presidenten Donald Trump återuppställt sig på sin sociala medieplattform Truth Social, där han ger stormaktstheter mot Iran. I sitt inlägg markerar Trump att tiden är på väg och att Iran snarast måste agera. Han säger att om Iran inte agerar enligt hans krav kommer det att leda till många förödande följder.

Hans påstående understryker återigen hans strävan att definiera en hårdlinig syn mot landet och påminner om de tidigare politiska spänningarna som präglde hanstid som USAs president. Han skriver 'Klockan tickar, och de gör bäst i att sätta fart – SNABBT – annars kommer det inte att finnas något kvar av dem.





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liberalerna Systembolaget Sverige-Indien Ulss Kristersson Donald Trump

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sverige och Indien ingår strategiskt partnerskapSverige och Indien fördjupar samarbetet mellan länderna i form av ett ”strategiskt partnerskap”. Det meddelar länderna på en presskonferens på World of Volvo. Det ska dubbla det ekonomiska utbytet och även stärka det säkerhetspolitiska samarbetet.

Read more »

Strategiskt partnerskap mellan Indien och SverigeSverige och Indien lanserar ett strategiskt partnerskap med fokus på bland annat klimatet och rymden. Samtidigt ska det ekonomiska utbytet fördubblas inom fem år. – Det är ännu en milsten i våra relationer, säger statsminister Ulf Kristersson.

Read more »

Kom till Sverige – fick se IndienEn av världens mäktigaste män, Indiens premiärminister Narendra Modi, besöker under dagen Göteborg. Där bjöds han på – indisk kultur. Ulf Kristerssons charmoffensiv tycks dock ha gått hem och Modi lovordar föreställningarna på X. Under kvällen hålls ett toppmöte kring ett frihandelsavtal mellan Indien och EU.

Read more »

Strategiskt partnerskap mellan Sverige och IndienSverige och Indien intensify their relationship by upgrading the bilateral partnership to a strategic level, focusing on collaboration in areas such as security, digital development, green transition, and outer space.

Read more »