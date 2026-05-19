Liberalernas förseningsmotion om kvinnofridspengar och reformerna

Liberalerna föreslår sju reformer och en öronmärkt miljard kronor årligen för kvinnors trygghet. Försvarspartiet: Förseningsmotion om kvinnofridspengar och reformerna

Liberalerna föreslår sju reformer och en öronmärkt miljard kronor årligen för kvinnors trygghet. Mäns våld mot kvinnor är den yttersta formen av kvinnohat. Kvinnor tar omvägar på väg hem från krogen, dras sig för att publicera saker på sociala medier och undviker joggingturen på kvällen av risken för att bli utsatta för våld.

Den här regeringen har tagit tag i problemen på riktigt. Vi har gjort en total omläggning av rättspolitiken. Men vi måste göra mer. Sverige har en nollvision om våld mot kvinnor.

Den får inte vara en pappersprodukt. Liberalerna föreslår att våldsutsatta kvinnor och barn som måste fly undan en våldsam man kan få plats på ett skyddat boende. Möjligheten för våldsutsatta kvinnor att få en plats på skyddat boende varierar kraftigt över landet. Liberalerna vill att staten kliver fram och tar ett större ansvar med ett särskilt statsbidrag som täcker halva kostnaden för kommunens placeringar på skyddat boenden.

För att ge kvinnor rätt stöd i rätt tid och undvika att de ”ramlar mellan stolarna ” bör kommunerna i samarbete med regionerna inrätta Kvinnofridshus som samlar de professioner som arbetar stödjande, förebyggande och uppföljande mot mäns våld mot kvinnor. Rättsväsendet behöver ytterligare förstärkningar för att kunna lagföra fler brott. Liberalerna föreslår att tillsätt en haverikommission efter varje kvinnomord för att utreda om och hur samhället brustit i sitt skydd av henne.

Syftet är ett kontinuerligt lärande och ett systematiskt arbete för att täppa till luckorna i samhällets skyddsnät. Att våld i nära relation upptäcks tidigt är helt avgörande för att rätt stöd ska kunna sättas in i tid, innan våldet utvecklas. Liberalerna föreslår därför att personal inom hälso-och sjukvård, skola, tandvård och socialtjänst ska ha skyldighet att anmäla misstanke om våld i nära relation.

Liberalerna vill även se återkommande nationella informationskampanjer på temat om kunskap hos allmänheten behöver öka om hur man kan agera vid misstanke om våld. Civilsamhällets organisationer som arbetar mot mäns våld mot kvinnor gör mycket viktiga insatser och är ett värdefullt komplement till de statliga och kommunala aktörerna. Liberalerna vill därför stärka den långsiktiga finansieringen till de ideella organisationer och idéburna verksamheter som arbetar mot mäns våld mot kvinnor





