Liberalernas Judiechedt och SD-frågan

I en mätning från DN/Ipsos visar det sig att Liberalernas chanser att klara sig kvar i riksdagen är mycket små genom stödröster. De nämnda partierna är Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet.

Liberalerna s chanser att klara sig kvar i riksdagen genomstödrösterna är mycket små, visar en mätning från DN/Ipsos. De väljare som är redo att hjälpa Simona Mohamsson räcker inte för att lyfta partiet över en riksdagsgräns.

Liberalerna ändrade riktning i SD-frågan efter historiskt låga stödsiffror, men nya besked i frågan avslöjar en pessimistisk utveckling. Även om partiets egen potential skulle utnyttjas maximalt, skulle Liberalerna fortfarande inte få tillräckligt med stödröstare. Förhoppningen ligger i en osäkrare grupp som eventuellt skulle rösta på dem. Störst chans på stödröstare har L med Moderaternas och Kristdemokraternas väljare.

För att överleva måste partiet öka sitt stöd, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos. Liberalernes nuvarande stöd är svagt, och få väljare uppgav att de skulle stöttrösta. Det ändrades efter Nyamko Sabunis oväntade avgång med fem månader kvar till valet. Efterträdaren Johan Pehrson lyckades därefter lyfta partiet över en riksdagsgräns.

Stödröster förstås strategiskt, och en sådan röst är den som röstar på ett annat parti än sin favorit för att få ett visst sakpolitiskt utfall. Liberalerna behöver öka sin popularitet medan SD har starka chanser att få regeringsmakten, enligt DN/Ipsos undersökning. Trots Liberalernas försök att bilda någon slags koalition med SD, bedöms partiet inte som nödvändigt för bildandet av en regering. Källan nedan: https://www.dn.se/sverige/fa-valjare-redo-att-hjalpa-mohamsson-over-sparren/





