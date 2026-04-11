En ny mätning visar att Liberalernas opinionssiffror inte har förändrats nämnvärt efter beskedet om regeringssamarbete med Sverigedemokraterna. Samtidigt lyfts trädgårdsstaden fram som en viktig modell för framtidens bostadsbyggande, med fokus på social hållbarhet och blandad bebyggelse.

I Verians senaste mätning noteras Liberalerna med 2,4 procent, vilket kan jämföras med 2,1 procent i föregående mätning. Denna ökning är dock inte statistiskt säkerställd. Per Söderpalm, opinionschef på Verian, kommenterar för SVT: Liberalerna har inte upplevt något opinionslyft efter beskedet om att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen. Undersökningen, som genomfördes under perioden 23 mars till 6 april, omfattade cirka 3 000 intervjuer.

Inga förändringar i mätningen är statistiskt säkerställda jämfört med föregående månads resultat. \Trädgårdsstaden representerar en boendeform som kombinerar villor, radhus, kedjehus och lägenheter i olika upplåtelseformer. Den präglas av småskalighet, rikligt med grönska och naturliga mötesplatser, vilket bidrar till trygghet och trivsel. I över ett sekel har trädgårdsstaden fungerat som en förebild för levande bostadsområden. Johan Winroth framhäver samhörigheten som kärnan i trädgårdsstaden, en faktor som skapar levande områden där människor från olika generationer och bakgrunder kan bo och trivas. Han betonar möjligheten till en boendekarriär inom samma område. Samtidigt konstateras att småhusbyggandet i Sverige befinner sig på historiskt låga nivåer, trots den höga efterfrågan. Winroth menar att detta innebär att det byggs för lite av det som människor faktiskt efterfrågar. Derome, som årligen utvecklar cirka 2 000 bostäder, lyfts fram som en viktig aktör för att skala upp byggandet. Genom att bygga trädgårdsstäder i trä kan man kombinera modellens sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar med det industriella trähusbyggandets styrkor. Detta resulterar i låga klimatavtryck, effektiv resursanvändning och en varm, naturnära känsla tack vare trämaterialet.\Derome, en familjeägd träindustri, bygger redan bostäder enligt konceptet och ser trädgårdsstaden som en vital del av Sveriges framtida bostadsutveckling. Winroth framhåller att trädgårdsstadens genomtänkta gröna strukturer skapar förutsättningar för ökad biologisk mångfald och mer robusta livsmiljöer. Företagets mål är att var femte bostad i trä ska komma från Derome år 2030, där attraktiva och hållbara trädgårdsstäder ses som en central del av erbjudandet. Winroth betonar vikten av socialt hållbara områden genom blandade upplåtelseformer och bostadstyper, samt blandad bebyggelse med grönska som främjar levande bostadsmiljöer. Trädgårdsstaden som koncept uppstod i England under 1800-talet som en reaktion på den snabba stadsutvecklingen, med syftet att kombinera fördelarna med landsbygden och staden i ett harmoniskt bostadsområde





Liberalerna Opinion Regering Trädgårdsstaden Bostadsbyggande Hållbarhet Derome

