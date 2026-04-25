Liberalernas SD-vändning påverkar Mohamssons förtroendesiffror

En ny mätning visar att Simona Mohamssons förtroendesiffror ökat efter Liberalernas förändrade hållning till Sverigedemokraterna, men samtidigt ökar även antalet väljare med lågt förtroende.

Liberalerna s förändrade hållning gentemot Sverigedemokraterna ser ut att ha haft en märkbar inverkan på väljarnas uppfattning om partiets ledare, Simona Mohamsson . En ny mätning från Verian visar på en ökning av förtroende t för Mohamsson, samtidigt som andelen väljare med lågt förtroende också har stigit.

Detta indikerar en polarisering i väljarkårens syn på partiledaren. Per Söderpalm, opinionschef på Verian, beskriver situationen som att förtroendet ökar signifikant, men att bilden är komplex och splittrad. Denna utveckling är särskilt intressant med tanke på Liberalernas tidigare linje och den nyligen genomförda omsvängningen i deras inställning till Sverigedemokraterna. Det är tydligt att denna politiska manöver inte har gått obemärkt förbi bland väljarna, och att den har påverkat hur de ser på Mohamsson som ledare.

Verians senaste mätning av partiledarförtroende visar att nio procent av väljarna nu uppger att de har ganska eller mycket stort förtroende för Simona Mohamsson. Detta kan jämföras med de sex procent som gav henne samma betyg i mätningen från mars. Denna uppgång är statistiskt säkerställd, vilket innebär att den inte kan förklaras av slumpmässiga variationer. Även inom Liberalernas egna väljarkrets har Mohamsson stärkt sin position.

Nu uppger 69 procent av L-väljarna att de har förtroende för sin partiledare, jämfört med 57 procent i marsmätningen. Denna ökning är ett positivt tecken för Mohamsson och Liberalerna, och visar att den förändrade strategin verkar ha resonerat väl hos partiets kärnväljare.

Trots detta är det viktigt att notera att Mohamsson fortfarande är den partiledare som flest väljare uppger att de har ett lågt förtroende för. 61 procent svarar att de har ett ganska eller mycket litet förtroende för henne, vilket är en ökning från 56 procent i föregående mätning. Även denna ökning är statistiskt signifikant.

En minskning har skett i andelen väljare som inte har någon uppfattning om Mohamsson, vilket tyder på att fler och fler väljare har bildat sig en åsikt om henne, oavsett om den är positiv eller negativ. Enligt Per Söderpalm kommer det ökade förtroendet för Mohamsson främst från väljare som tidigare röstat på Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Detta indikerar att Liberalernas nya linje har lockat väljare från dessa partier, och att det finns en viss potential för Liberalerna att växa.

Samtidigt tappar Mohamsson förtroende bland väljare som röstar på oppositionspartierna. Detta är inte oväntat, eftersom Liberalernas samarbete med Sverigedemokraterna sannolikt har alienerat väljare på vänsterkanten. I toppen av partiledarnas förtroende-liga ligger Socialdemokraternas Magdalena Andersson med 44 procent, följt av Moderaternas Ulf Kristersson med 37 procent. På delad tredjeplats kommer Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson och Kristdemokraternas Ebba Busch, båda med 31 procent.

Det är värt att notera att Ulf Kristersson har tappat tre procentenheter sedan föregående mätning, medan Amanda Lind (Miljöpartiet) har ökat med två procentenheter. Daniel Helldén (Miljöpartiet) ligger kvar på åtta procent. Den enda förändringen i mätningen är alltså den för Simona Mohamsson. Verians undersökning baseras på cirka 1 000 webbintervjuer med slumpmässigt utvalda personer från Sifo-panelen, i åldrarna 18–84 år.

Svarsalternativen var mycket litet förtroende, ganska litet förtroende, varken eller, ganska stort förtroende, mycket stort förtroende och vet ej. Denna mätning ger en värdefull inblick i hur väljarna ser på de olika partiledarna och hur deras förtroende påverkas av politiska beslut och strategier





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– Mohamsson: Har lärt mig att inte göra quizPå torsdagen presenterade Liberalerna sin valkampanj, men pressens frågor handlade också om partiordförande Simona Mohamssons framträdande…

Read more »

– Luf nobbar partiets riksmöteLiberalernas ungdomsförbund, Luf, nobbar partiets riksmöte i helgen, rapporterar TV4 Nyheterna.

Read more »

Mohamssons förtroende ökar kraftigt – bland TidöväljareSimona Mohamssons förtroende ökar kraftigt – men bara bland Tidöväljare. Hos oppositionen sjunker däremot förtroendet. – Mohamssons förtroende har helt enkelt

Read more »

– Vallöfte från SD – elsparkcykel på SL-biljettenSverigedemokraterna i Region Stockholm vill att fler färdmedel, däribland elsparkcyklar och hyrcyklar, integreras i SL-trafiken och…

Read more »

– SD kallar SVT och SR till kulturutskottetSverigedemokraterna kallar SR:s och SVT:s högsta ledning till kulturutskottet, skriver partiets kulturpolitiska talesperson Alexander…

Read more »

Liberalernas vallöfte: Vi tar ansvar för din frihetLiberalerna går till val med ett tydligt budskap: Vi tar ansvar. För din frihet. Det här är inte bara en slogan. Det är en beskrivning av det arbete Liberalerna har gjort – och det arbete vi kommer fortsätta göra under nästa mandatperiod, skriver Simona Mohamsson, partiledare, och Fredrik Brange, partisekreterare.

Read more »