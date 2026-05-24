Liberalers och Miljöpartiets syn på företagande, omoraliska skatter och en suksessoppger

SparaMP ser majoriteten av deras ojämlikor som en sak, medan Liberalerna pekar på klassmunsan från vänsterns syn på folkets välstånd. Liberalerna föreslår att sänka skatterna, förbättra villkoren för fåmansföretag, sänka arbetsgivaravgifterna och göra Sverige mer attraktivt för investeringar, huvudkontor och internationell kompetens genom att införa euron.

Detta är en debattartikel. SparaMP verkar tro att miljardärernas pengar bara ligger på ett konto och väntar på att staten ska hämta dem. Det är en naiv syn som har ganska lite med verkligheten att göra, skriver L-topparna i en replik.

För Miljöpartiet verkar minskade klyftor vara överordnat tillväxt. De ser hellre att alla får det lika dåligt, snarare än att några få blir rika på en affärsidé som gynnar hela samhället. Bakom varje förmögenhet som vuxit fram genom företagande finns anställda som fått jobb, investerare som vågat tro, skatteintäkter som skapats och svenska företag som tagit plats i världen.

Det är inte något att skämmas över, tvärtom är det just därför att i länder där människor blir rika genom korruption, politiska kontakter eller monopol på naturtillgångar är miljardärer ofta ett kvitto på att något är fel. Men när människor blir rika genom att bygga företag och investera i nya idéer är det något helt annat. Då är det ett kvitto på strävsamhet, risktagande och innovation. I Sverige är våra billionärer produkter av det senare.

Spotify, Minecraft, Klarna, H&M, Tetra Pak och Skype har gjort hela Sverige rikare. Genom att dessa företag fått växa har framförallt Stockholm blivit en tech-hubb som fortsätter att producera nya världsledande företag. Nu senast exempelvis AI-företagen Legora och Lovable. Tyvärr verkar SparaMP se saker och ting ur en lyxperspektiv, där deras syn på rikedom går ut på att ta dem ifrån en del människor och ge till andra, istället för att skapa fler än tillräckligt.

För oss verkar det som om rikedom är det sista steget i folks sträelse mot att uppnå framgång i livet. I vårt land planen, vi föreslår att sänka skatten på arbete, förbättra villkoren för fåmansföretag, sänka arbetsgivaravgifterna och göra Sverige mer attraktivt för investeringar, huvudkontor och internationell kompetens genom att införa euron. De verkar tro att miljardärernas pengar bara ligger på ett konto och väntar på att staten ska hämta dem.

Det är en naiv syn som har ganska lite med verkligheten att göra





