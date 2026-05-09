Liberales för språkkrav i all omsorg i Lund

Jessica Ulfgren, Christoffer Karlsson och Tove Klette föreslår språkkrav inom all omsorg i Lund, med målet att skapa en trygg miljö där alla barn och äldre kan förstå och kommunicera. De menar att språk är av stor vikt för självbestämmande, delaktighet och trygghet. Politiken bör verka mot bristande svenska för att säkra kvalitet, trygghet och patientsäkerhet till förmån för alla barn och äldre.

Liberalerna Jessica Ulfgren, Christoffer Karlsson och Tove Klette står bakom förslaget om språk krav i all omsorg, såväl av barn som äldre, i Lund. Liberalerna: språk om frihet, självbestämmande och delaktighet.

Bristande svenska kan bli hinder för barns lärande eller risk för äldre människors trygghet. Språktest vid nyanställning, fastställa B2 som lägstanivå, offerera svenskundervisning på betald arbetstid. Politik bör agera när bristande svenska hotar kvalitet, trygghet och patientsäkerhet i omsorgen. Språktest ska gälla för alla som möter barn och äldre i Lund, även privata utförare





