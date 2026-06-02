Lillebror funderar över de nordiska nationaldagarna

Finlandssvenske kåsören Lillebror jämför Sveriges och Finlands nationaldagsfiranden och frågar sig varför svenskar firar på ett så otydligt sätt.

Finland firar sin nationaldag den 6 december på ett helt annat sätt än Sverige . Lillebror , finlandssvensk kåsör i DN, reflekterar över skillnaderna mellan de båda ländernas firanden.

Sverige firar nationaldagen den 6 juni med picknick, sommarbuller och en mer avslappnad atmosfär, medan Finland firar självständighetsdagen den 6 december med en solenn bal i presidentens slott, till minne av självständighetsförklaringen 1917 och kampen mot Sovjet. I Finland är firandet omfattande och enhetlig, medan i Sverige endast två av fem medborgare firar nationaldagen. En anledning är att den svenska traditionen kretsar kring Gustav Vasa, regeringsformen 1809 och flaggan, men saknar ett tydligt, känt narrativ som det finländskas.

Dessutom är den finländska självständighetsdagen den mest sedda TV-händelsen år utom ishockey-VM-final mot Sverige. I Sverige saknas motsvarande massengagemang, trots att städer dekoreras med svenska flaggor. Mathtraditionerna skiljer sig också: i Finland är kanelbullar en viktig del av firandet, medan svenska bullar är en sommartradition. Lillebror, som är Nordenkorrespondent för Hufvudstadsbladet och bor i Stockholm, kommer att skriva kåserier i DN var fjärde vecka





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nationaldag Finland Sverige Lillebror 6 Juni 6 December Självständighetsdag Kanelbulla Traditioner

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Strand Larsen inför derbyt: 'Vi ska slå lillebror'Jörgen Strand Larsen retades med Sverige på presskonferensen inför träningsmatchen och menade att Norge både ska vinna match och gå längre i VM.

Read more »

Guide: Nordiskt derby – men utan stjärnglansNorska stjärnan: ”Hade varit bra att slå lillebror.”

Read more »

Norska piken inför VM: ”Vore bra att slå lillebror”Norge var världens bästa fotbollslag i VM-kvalet.

Read more »

Bank: Förlåt att vi inte tagit bättre hand om er, lillebrorEtt rivalmöte förklätt till soligt träningspass, frågan är hur mycket Graham Potter kan få ut av det här. Och Norge? Förlåt för att vi inte tagit bättre hand om

Read more »