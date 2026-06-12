Linda Sembrant avslutar fotbollskarriären efter avgörande mål i sista hemmamatch

Den erfarna försvarsbacken Linda Sembrant, 39, gör slut på sin långa fotbollskarriär efter säsongen med AIK. Beslutet drivas av familjeexpansion, och hon firade avslutet med ett avgörande vinnarmål i sista hemmamatch.

Den svenska fotbollsspelaren Linda Sembrant , 39 år, avslutar sin karriär efter att ha spelat den senaste säsongen för AIK i damallsvenskan. I sin sista hemmamatch den 27 maj mot Häcken gjorde hon det avgörande 2-1-målet i den 97:e minuten.

Efterföljande, och allra sista matchen, spelades borta mot IK Uppsala. Sembrant uttrycker i en video på AIK:s webbplats att avslutet med klubben inte kunde ha varit bättre. Hon beskriver det som en perfekt sista match på hemmaplan där hon avgjorde i sista minuten inför supportrar, familj och vänner, samt en sista bortamatch i Uppsala inför AIK-supportrar. Anledningen till avgången är att familjen väntar ett barn.

Vi har varit en extra spelare på planen de senaste tiderna, Säger en känslosam Sembrant, vilket syftar på graviditeten. Under sin långa karriär har Sembrant representerat flera klubbar utöver AIK, inklusive Kopparbergs/Göteborg FC, Tyresö FF, Montpellier HSC, Juventus FC och FC Bayern München. På internationell nivå har hon gjort 160 landskamper för det svenska damlandslaget och vunnit VM-brons 2011, 2019 och 2023 samt OS-silver 2016 med Blågult





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Linda Sembrant AIK Damallsvenskan Fotboll Landslag Pensionering VM-Brons OS-Silver

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mondo Duplantis flyger ner till den Franska rivieran för bröllop med DesiréPå torsdag flyger den svenska superstjärnan Mondo Duplantis ner till den Franska rivieran för sitt och Desiré Duplantis bröllop i helgen. Mondo hoppade över onsdagens Diamond League-tävling i Oslo då han befinner sig i Frankrike inför bröllopet.

Read more »

Frans Wachtmeister: Är den nostalgiska kvinnliga sexturisten här för att stanna?Ynglingen tillber henne troget. Lyder kvinnans minsta vink. I Sharm el-Sheikh är det åter ett privilegium att vara vit, skriver Frans Wachtmeister.

Read more »

Apples hyllade spionserie återvänder med säsong 6 i höstDen prisbelönta ”Slow Horses” – som under åren hyllats som en av tv-världens främsta spionthrillers. – återvänder i höst. Gary Oldman återvänder i huvudrollen som den excentriske MI5-veteranen Jackson Lamb, ledare för den udda skaran agenter på Slough House – den ökända avdelningen dit underrättelseofficerare skickas när deras karriärer gått i stå.

Read more »

Kamilla Halid i Madonna-musikvideo: "Här är den oväntade linbane-scenen"Popdrottningen Madonna gjorde i veckan comeback med nya musikvideon "Confessions 2 – The film", som har visats över 2,3 miljoner gånger sen i måndags. I den nästan 14 minuter långa filmen syns den svenska dansaren Kamilla Halid.Se Kamilla Halid i Madonnas musikvideo och hör om den oväntade linbane-scenen i klippet.på flera håll, inte minst för den stjärnspäckade rollistan. I klubbmiljö dansar och sjunger Madonna tillsammans med kända ansikten som artisten Sabrina Carpenter, skådespelaren Benedict Cumberbatch och fotbollsspelaren João Pedro. För regin står Londonduon TORSO och koreografin är signerad belgisk-franske Damien Jalet, som också ligger bakom Yung Leans uppmärksammade

Read more »