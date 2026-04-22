Linn Grant om sin endometrios: ”Kunde inte komma upp ur sängen”

Golfstjärnan Linn Grant berättar om sin kamp med endometrios och hur sjukdomen tvingade henne att avbryta en tävling. Hon beskriver smärtan och vikten av att få en diagnos och behandling.

Linn Grant , en av Sveriges främsta golfspelare, berättar öppet om sin kamp med endometrios, en smärtsam åkomma som tvingade henne att avbryta en tävling i Las Vegas i början av april.

Grant beskriver hur smärtan var intensiv och ihållande, vilket ledde till att hon inte kunde resa sig ur sängen på flera dagar. Hon berättar att det kändes som en inre blödning och att hon hade svårt att gå. Denna händelse blev en väckarklocka för Grant, som tidigare inte tagit sina symtom på allvar. Hon har nu insett vikten av att få en diagnos och behandling för att hantera sjukdomen och skydda sin framtida hälsa och familjeplanering.

Endometrios är en vanlig åkomma som drabbar ungefär 10 procent av kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen innebär att livmoderslemhinna eller celler som liknar livmoderslemhinna växer utanför livmodern, vilket kan orsaka kraftiga smärtor, särskilt i samband med menstruation. Grant berättar att hon vet att hon har cystor på sina äggstockar, vilket är ett vanligt symptom på endometrios.

Hon betonar att det kan ta upp till sju år att få en diagnos, vilket understryker vikten av att öka medvetenheten om sjukdomen och förbättra tillgången till vård. Trots smärtorna och den oväntade pausen i träningen, är Grant fast besluten att fortsätta sin golfkarriär och att hantera sin sjukdom på ett sätt som inte hindrar henne från att nå sina mål. Grant förbereder sig nu för årets första major i Texas, trots den korta tiden för återhämtning.

Hon uttrycker att hon inte är orolig över bristande förberedelser, eftersom hon brukar prestera bra under tävlingar oavsett vad som hänt innan. Hon ser fram emot att spela på banor som kräver mer än bara birdies, vilket passar hennes spelstil. Grant är medveten om att hon kommer att behöva hormonbehandling under de kommande åren, men hon är inställd på att leva med det för att hantera sina symtom och skydda sin framtida familjeplanering.

Hon hoppas att hon genom att ta tag i sin sjukdom nu kan undvika långsiktiga problem och fortsätta att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Endometrios är en sjukdom som ofta kräver långvarig behandling och kan påverka livskvaliteten negativt, men Grant är fast besluten att inte låta den definiera henne





