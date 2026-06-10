Linnéa Lindquist: En ovanlig skoldebattör och boken som lyfter skolans komplexa verklighet

Recension av Linnéa Lindquists bok om skolan som beskriver utmaningar i utanförskapsområden och kritiskt granskar skolpolitikens fragmentering. Boken kombinerar statistik, erfarenheter och personliga reflektioner för att ge en djup förståelse av skolsystemets problem och behov av nationella lösningar.

Boken om skolan av Linnéa Lindquist är ovanlig inte bara på grund av författarens engagemang och erfarenheter utan också för hennes förmåga att balansera statistik, personliga erfarenheter och det rent privata.

Författaren har följt Lindquist som skoldebattör i många år och beskriver hur hon har läst mer än 200 kommunala budgetar på sin fritid. Boken ger ett fönster in i livet som rektor och lyfter fram de utmaningar som finns i utanförskapsområden där hederskultur, könsstympningar och krockar mellan kollektiva kulturer och liberala värderingar är vardag. Lindquist skriver tydligt om kommunaliseringen och friskolereformen som skapade en fragmenterad skola med privat och offentligt ansvar och vinstintresse som motor.

Hon framhäver att det inte är resurser som saknas utan behov av nationella strategier och kunskapsinsamling. Boken bör läsas av alla som har intresse för skolan och bör vara en del av lärarutbildningar. Även om kritik kan riktas mot att Lindquist refererar till en IFAU-undersökning som inte helt bekräftar hennes påståenden, är boken ett viktigt inslag för att förstå skolans komplexitet och de politiska val som påverkar elevers resultat och klyftor.

Den lyfter också frågor om hur vi har tänkt i Sverige och varför vi har trott att lokal nivå skulle lösa alla problem istället för att ha ett tydligt nationellt ansvarstagande





FokusRedaktion / 🏆 16. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Linnéa Lindquist Skolbok Utanförskapsområden Skolpolitik Kommunalisering Friskolor Nationell Skolstrategi Lärarutbildning Skoldebatt IFAU Pedagogik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Recension: Jag läser Northvolt-boken med stigande panikTydligt att tidigare VD:n Peter Carlsson försöker tvätta bort skurkbilden som spridits av honom.

Read more »

Utdrag ur belastningsregistret – Emil och Elliots lösning för en smidigare inhämtningUtdrag ur belastningsregistret krävs för att se så att man inte har några domar som gör att man är olämplig för att jobba i skola eller vara idrottsledare. Men hanteringen är ofta tidskrävande eller glöms bort. Nu har Emil och Elliot i Örnsköldsvik utvecklat en tjänst som påminner tills utdraget lämnats in och godkänts.

Read more »

Sigge, 8, om nya konsten på Ås skola: ”Ser ut som en lavaflod”Idag invigdes flera nya konstverk på Ås skola i Krokoms kommun. Förhoppningen med konstverken är att väcka nyfikenhet, samtal och inspiration bland eleverna.

Read more »

108 kvadratmeter stort hus i Hallstavik köpt för 1,5 miljonerCamilla Linnéa Maria Hellström Öhrn, 33, och Cristoffer Mikael Öhrn, 37, har blivit nya ägare av huset på Industrivägen…

Read more »