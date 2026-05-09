Lis 4 nyheter

Under natten i Tärnsjö hade polisen en insats med flera patruller. En person skadades och en person gripits. USA:s militär säger två döda när landet attackerade en båt. Det brinner vid E20 och räddningstjänsten har en stor insats. Öresundsbron är avstängd i riktning Danmark efter en olycka. I Klockaretorpet har polisen en enorm resurs. Två bilister krockade på E4 i Bye mellan Timrå och Härnösand.

Under natten har polisen haft en insats med flera patruller i Tärnsjö i Uppsala län. Insatsen skett på en rastplats. Polisen vill inte säga vad det rör sig om och vad som har hänt, men enligt vittnesmål från platsen har en person skadats och en person gripits .

USA:s militär uppger att två personer dödats när landet attackerat ytterligare en båt som anklagas för att smuggla droger i östra Stilla havet. En person uppges ha överlevt attacken, som är åtminstone den nionde i sitt slag på en månad. Minst 189 personer har dödats i liknande attacker, som USA började med i september. Landet har inte lagt fram några bevis för att båtarna varit inblandade i droghandel.

I Klockaretorpet har polisen en enorm resurs just nu. Det brinner i en loge vid E20 och räddningstjänsten har en stor insats på platsen. Öresundsbron är avstängd i riktning Danmark efter en olycka vid 20.30-tiden. Två bilister har krockat på E4 i Bye mellan Timrå och Härnösand





