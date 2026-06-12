Litterära löjtnant Lagerbielke: Böcker, spel och kultur i VM‑truppen

Gustaf Lagerbielke visar hur litteratur och sällskapsspel blir mentala verktyg för Sveriges VM‑lag. Tillsammans med målvakten Jacob Widell Zetterström läser de klassiker, spelar Hitster och håller frågesporten igång för att möta den varma turneringstiden. Trots intellektuell konkurrens och varierande laganda är målet klart - en stark start mot Tunisien i VM‑premiären.

Gustaf Lagerbielke sticker ut i den svenska VM‑truppen med en tydlig passion för litteratur och kultur. Utanför fotbollsplanen har han delat med sig av sin så kallade tankebok - en personlig anteckningsbok där han samlar filosofiska reflektioner, dagliga observationer och livsläxor.

Inför världsmästerskapet fyller han sina pauser mellan intensiva träningspass med böcker, frågesport och sällskapsspel, ofta i sällskap med kulturkompanjonen i laget, målvakten Jacob Widell Zetterström. Widell Zetterström har gjort ett liknande satsningsval och köpt en hel drös böcker, inklusive en diktsamling, och han och Lagerbielke diskuterar flitigt sina läsval.

Lagerbielke nämner att han nyligen har köpt den amerikanska thrillerklassikern "No Country for Old Men" för att få en känsla för Texas, medan Widell Zetterström har börjat läsa Toni Morrison för att "komma in i USA‑känslan". Båda menar att en rik bokkatalog hjälper dem att känna sig hemma, även när de befinner sig på en främmande konkurrensarena. Landslaget har dessutom packat med ett urval av sällskapsspel för att fylla de varma, inomhusdrabbade timmarna under VM.

Bland spelen finns Hitster och flera andra varianter som spelarna kan prova på under lediga stunder. Lagerbielke beskriver hur de organiserar spelrotationer, låter varje spelare välja sina favoriter och skapar en avkopplande men ändå konkurrenskraftig atmosfär. I den heta VM‑miljön kan sådana små rutiner bli viktiga för att hålla energinivåerna uppe och ge mental återhämtning mellan matcherna.

"Det blir en del, men jag har hellre för många böcker än för få", säger Widell Zetterström, och understryker hur både litteratur och spel blir verktyg för att hantera pressen. Den intellektuella konkurrensen sträcker sig även till lagets sociala dynamik. Widell Zetterström har redan lagt på sig segern i den interna frågesporten, vilket visar på en hög kunskapsnivå i gruppen.

Lagerbielke pekar också på att vissa lagkamrater, som Lucas Bergvall, har imponerat i spelsammanhang genom att spela gamla Sinatra‑låtar under Hitster‑rundan, vilket skapade ett roligt avbrott. Samtidigt har andra, som Hjalmar Ekdal och Benjamin Nygren, haft en tuffare tid och upplevt mer stress, något Lagerbielke kommenterar med en blandning av allvar och humor.

Trots de olika upplevelserna är målet tydligt - att hålla laget mentalt friskt och fokuserat inför den kommande VM‑premiären mot Tunisien, som äger rum tidigt på måndag morgon klockan 04.00. Sveriges lag kombinerar nu både fotbollstalang och kulturell nyfikenhet för att skapa en helhetsstrategi som sträcker sig långt bortom den gröna planen





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Gustaf Lagerbielke Jacob Widell Zetterström VM 2026 Litteratur Sällskapsspel

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