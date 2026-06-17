Liverpool nära att värva Victor Muñoz från Osasuna

Liverpool är enligt transferjournalisten Fabrizio Romano muntligt överens med den spanska yttern Victor Muñoz och planerar att aktivera hans utköpsklausul på 40 miljoner euro för ett sexårskontrakt.

Liverpool är på väg att säkra tjänsterna hos den spanska yttern Victor Muñoz från Osasuna , enligt flera transferrapporter. Transferjournalisten Fabrizio Romano meddelar att klubben är muntligt överens med spelaren och planerar att aktivera hans utköpsklausul på 40 miljoner euro, motsvarande cirka 440 miljoner svenska kronor.

Övergången förväntas bli slutförd med ett kontrakt som gäller till sommaren 2032, alltså ett sexårskontrakt. Detta gör Muñoz till den första sommarvärvningen under ny tränare Andoni Iraola. Den 22-årige Muñoz anslöt sig till Osasuna från Real Madrid under förra sommaren och har sedan dess gjort sju mål och fem assist i 36 matcher. Innan sin tid i Pamplona gjorde han fyra apparancher för Real Madrids A-lag och har även två landskamper för Spaniens A-lag.

Han ingick i Spaniens trupp till VM i Kanada, Mexiko och USA där han satt på bänken i gruppspelsmatchen mot Kap Verde som slutade 0-0. Även The Athletic bekräftar att Liverpool kommer att aktivera utköpsklausulen och att övergången är nära att slutföras. Muñoz, som främst spelar som höger ytter, har imponerat med sin offensive produktion och anpassningsförmåga sedan han lämnade Real Madrid för att få mer spel i Osasuna.

Hans framgångar i spanska La Liga har väckt intresse från flera europeiska toppklubbar, men det är Liverpool som enligt rapporterna har fått av Mostradian. Den officiella annonseringen förväntas inom den närmsta tiden när alla detaljer är klara för underteckning. För Liverpool innebär detta en förstärkning i yttlinjen med en ung, leftfull spelare med framtidspotential, medan Osasuna får en betydande summa i utbyte som kan användas för att bygga vidare på laget





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