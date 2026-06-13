Livet inne på SIS-hemmet Bärby: Undvik etiketter, fokus på förändring

En inblick i vardagen på ett slutet ungdomshem för sexualbrottslingar, där utbildning, behandling och säkerhet balanserats för att förhindra nybrott.

På SIS-hemmet Bärby utanför Uppsala genomgår unga män med bakgrund i sexualbrott en daglig rutin som blandar skola, behandling och strikta regler. Hemmet ligger i ett jordbrukslandskap och fungerar som ett litet samhälle med tydliga strukturer, mattider och begränsad tillgång till teknologi.

Eleverna, som har dömts för grova brott som våldtäkt och barnpornografi, vistas på en avdelning med högre säkerhetsnivå kallad Klockbacka, som stängdes tillfälligt 2022 för brister men är igång igen. Personalen arbetar med ett egenutvecklat program, Stoppa, för att förhindra återfall, samtidigt som de ständigt måste hantera manipulation och provokation från ungdomarna. Lärare och behandlare har olika roller; behandlarna känner till brotten och får handledning medan lärare som Hanna Waite försöker koppla bort elevernas handlingar från deras nuvarande beteenden.

Verkstadsarbete erbjuds som en väg till framtiden, eftersom vissa yrden tillåter ett brottsregister. Ungdomarna klassificeras i kategorier som generalister och specialister beroende på brottsmönster, medan språket undviker etiketter som våldtäktsman och istället pratar om skadliga sexuella beteenden. EnElev berättade om att han först här vågade skvallra om egna erfarenheter av sexuella övergrepp i barndomen. Planering för framtiden inkluderar återetablering, men gymnasieskolor kan vara ovilliga att ta emot elever med kriminalbakterie.

Under tiden räknar några ner dagarna till utsläpp på en kalender på väggen. Hemmet har under åren kritiserats för brister i personaluthyrning och tystnadskultur, vilket lett till omplaceringar av ledningen





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SIS-Hemmet Bärby Sluten Ungdomsvård Sexualbrott Behandlingsprogram Stoppa Klockbacka

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