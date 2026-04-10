Livsfarligt arbete: Byggnadsarbetare riskerar liv i 100-meterstorn utan fungerande hiss

Arbete pågår på 100 meters höjd i ett torn hos Stegra, trots att hissen är ur funktion. Chefer slår larm och en anonym anmälan har gjorts till polisen. Situationen beskrivs som en tidsfråga innan en allvarlig olycka inträffar. Bristerna i säkerhet och arbetsmiljö är omfattande.

Arbete pågår 100 meter upp i ett torn hos Stegra , vilket skapar allvarliga farhågor då hissen är ur funktion. Chefer internt slår larm och källor uppger att en anonym anmälan har gjorts till polisen. Situationen beskrivs av många som en tidsfråga innan en allvarlig olycka inträffar, vilket framgår tydligt i rapporteringen av Christian Sandström. En central brist är avsaknaden av en fungerande hiss för de arbetare som utför arbete i det 100 meter höga tornet.

Elsäkerheten på byggarbetsplatsen i Boden har väckt oro, och dokumentation samt muntliga källor bekräftar bristen på en fungerande hiss för personalen på hög höjd. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1999:3) bör hiss eller motsvarande transportanordning användas när nivåskillnader och frekventa förflyttningar utgör risk för ohälsa. I praktiken anses ofta mer än tio meters nivåskillnad motivera användning av hiss. Denna grundläggande säkerhetsåtgärd saknas alltså på Stegras arbetsplats.\Frågan om hissens funktion har varit uppe för diskussion under flera möten, där man väntar på reservdelar och hoppas på att hissen ska kunna repareras inom en vecka. En högt uppsatt chef beskriver situationen som "elefanten i rummet" och uttrycker tydligt att "We can't get people out of that tower safely". En anonym källa på arbetsplatsen beskriver situationen som surrealistisk och ifrågasätter att arbetet fortfarande pågår i en byggnad på över 100 meter utan hiss, toaletter eller en fungerande räddningsplan. Källan menar att på en normal arbetsplats hade hantverkarna vägrat att fortsätta arbetet, och platschefen med ansvar för arbetsmiljön inte skulle ha tillåtit det. De arbetare som befinner sig på 100 meters höjd har inte tillgång till toaletter, då de frös sönder under vintern men fortfarande står kvar. Denna kombination av bristande säkerhet och arbetsmiljöförhållanden är oroväckande.





