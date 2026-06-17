Sammanfatning av viktiga nyheter: Rex Heuermann döms för Gilgo Beach-morden, USApresident på G7-träff, positiv OMXS30 medledare, Volvo Cars ned, skjutning i Stockholm, region kräver tillbaka 27 miljoner från Mindler, Luigi Mangione använder psykologiskt försvar, barn påkörda i Flemingsberg, Jeff Bezos vill flyttaindustrier till månen, utredning om intrång i prinsessan Kates sjukvård, och BBC besparar med uppsägningar.

Seriemördare n Rex Heuermann har dömts till livstids fängelse, utan möjlighet till villkorlig frigivning, för att ha dödat åtta kvinnor utanför New York, USA. Domen kom efter att den 62-åriga Heuermann i april erkände sig skyldig till sju mord och berättade att han dödat ytterligare en kvinna.

De länge olösta brotten, kända som Gilgo Beach-morden, har också skildrats i Netflixdokumentären Lost Girls från 2020. USA:s president höll en pressträff i franska Évian-les-Bains där veckans G7-möte avslutades, där han talade om ett avtal mellan USA och Iran och påstod att alla andra G7-länder var nöjda. Han uttryckte förtroende för Irans nya ledare jämfört med de tidigare, som han beskrev som radikaliserade.

På börsen stängde OMXS30 positively med mätteknikkoncernen Hexagon i topp, upp 3,8 procent, medan ABB och Essity ökade 2,2 respektive 1,7 procent. Volvo Cars föll 2,8 procent utanför toplistan, påverkad av vinstvarningen från konkurrenten BMW på grund av minskad efterfrågan i Kina. I Sverige frihetsberövades en person misstänkt för mordförsök efter en skjutning i Jordbro söder om Stockholm; den skottskadade hittades på en parkeringsplats och var vid medvetande. Åklagare Thobias Vilhelmsson bekräftade gripandet men kunde inte ytterligare kommentera.

Region Västra Götaland kommer att polisanmäla den digitala rådgivaren Mindler och kräva tillbaka 27 miljoner kronor för utbetald vård, eftersom bolagets journalanteckningar varit bristfälliga och kopierade från fall till fall, vilket utgör 85 000 likadana poster. Den mordmisstänkte Luigi Mangione kommer att försöka använda psykologiska problem, såsom extrema emotionella störningar, som försvar i rättegången för mordet på United Healthcares vd Brian Thompson i december 2024. Mangione bar en anteckningsbok vid gripandet som uttryckte fientlighet mot sjukförsäkringsbranschen.

I Flemingsberg utanför Stockholm påkördes två barn av en bil i låg hastighet vid ett övergångsställe; barnen med hjälmar skadades inte allvarligt och polisen utlät en anmälan om smitning. Amazonvd Jeff Bezos agiterade för att flytta industrier med höga utsläpp till månen för att rädda jorden på Vivatech-konferensen i Paris, och uttryckte att hans rymdföretag Blue Origin kommer att ta del av rymdkapprustningen mellan bl.a. Elon Musks SpaceX.

Brittiska myndigheter har startat en utredning efter att en anställd vid en klinik försökt få känslig sjukvårdsinformation om prinsessan Kate, som genomgick en bukoperation 2024; anställden misstänks ha försökt sälja informationen. BBC kommer att lägga ner cirka 550 tjänster och hela program för att nå besparningar på cirka 2 miljarder kronor under de kommande tre åren, vilket kräver uppsägningar utöver frivilliga avgångar, enligt generaldirektör Matt Brittin. Bolaget har ett ansvar att hålla publiken informerad och rustad för att förstå världen





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