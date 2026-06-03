Livstidsdömda mordet på Henry Nowak varor protester och polisanklagelser i Storbritannien

En 23-årig sikh döms för mordet på 18-åriga Henry Nowak i Southampton. Fallet väckte protester efter att kroppskameror visade poliser som initialt inte trodde på Nowaks påstående om knivhugg och handfängslade honom. En oberoende utredning inleds.

Rättsfallet om den mördade 18-åringen Henry Nowak har rört upp starka känslor i Storbritannien . En 23-årig brittisk sikh har dömts till livstid för mordet, och händelsen har utlöst våldsamma protester i Southampton där elva poliser och en polishund skadats.

Polisen har ursäktats för att de initialt handfängslade den döende Nowak, och extremiströrelser har använt fallet för att framföra påståendena om strukturell rasism mot vita. Enligt åtalet skedde mordet efter att Nowak, som var berusad, hade stött på den 23-årige i stadsdelen Portswood i Southampton. Nowak började filma mannen med sin telefon. Mannen går förbi Nowak och säger enligt filmen saker som Du är en dålig kille, säg att du är en dålig kille, kom igen.

Nowak, som enligt domstolen innehar en vana att dricka väldigt lite alkohol, svarade då Jag är en elak man. Filmen avbryts kort Thereafter. Nowak fick fem knivhugg, därib ett dödligt i bröstet, med en av de två sikhiska dolkar som den unge mannen bar. Nowak lämnade blodspår på flykten, medan den anklagade ringde sin familj.

Hans mor tog hand om mordvapnet och hans bror ringde polisen, vilketbedöms som en försvårande faktor i påföljden. I larmsamtalet hävdade brodern att brodern agerat i självförsvar mot en aggressiv rasist. I senare förhör beskrev den anklagade att Nowak var berusad, slog honom, kallade honom rasistiskt nedsättande saker, slet av honom turbanen och ryckte honom i håret. När en patrull anlände stod de initialt på den anklagades sida och nonchalerade Nowaks påståenden att han blivit knivhuggen och inte kunde andas.

Kroppskamerafilmer från polisen visar att de gjorde väldigt lite för att undersöka händelsen, utan i stället handfängslade Nowak som misstänkt. Poliserna upptäckte först hans allvarliga skador när de avförde handbojor och började hjärt-lungräddning. Hans död har beskrivits som en nationell tragedi av konservativa Donna Jones, den politiska chefen för polisen i Hampshire and Isle of Wight. Fallet väckte omedelbar uppmärksamhet eftersom den anklagade, som var 23 år gammal, frigavs initialt men anhålls på nytt på mordnatten.

Han nekade i rättegången och blev förra veckan dömd till livstids fängelse med minst 21 år. Hans mor fick en påföljd för skyddande av brottsling. Domaren William Mousley sa att den anklagade hade dragit skam över sin familj, omgivning och religion, och att hans handlingar hade skapat rasmotsättningar i Southampton och i hela landet, vilket har fått många sikher att känna oro för sin egen säkerhet. Upprörtetten i Storbritannien är omfattande.

Premiärminister Keir Starmer uttryckte att han blev illamående av kroppskamerafilmerna och välkomnade en oberoende utredning: Det finns uppenbarligen allvarliga frågor som måste tas upp, inte minst hur anklagelser om rasism påverkade beslutsfattandet. Hans tankar, och jag är säker på att alla i detta land känner likadant, går till Henrys familj.

Även familjen har uppmanat att Henrys död inte ska användas för samhällelig splittring, något som extremistiska ledare som Nigel Farage har försökt göra genom att uppmana till rent och kallt raseri. Starmer svarade att Farage har helt fel och att vi bör lyssna på familjens önskemål: Snälla, gör inte så, det är vår son





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Henry Nowak Mord Polis Rasism Southampton Storbritannien Kavaller Protester Livstid Sikh Keir Starmer Nigel Farage

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brittiske Henry Nowak, 18, var döende – då grep polisen honomHenry Nowak knivhöggs efter en utekväll i brittiska Southampton. Gärningsmannen anklagade Nowak för en rasistisk attack. Den döende Nowak handfängslades då av polis – trots att han upprepade gånger sa att han hade blivit knivhuggen. Fallet väcker politisk vrede i Storbritannien.

Read more »

Demonstrationer och politisk debatt efter dödsfallet med Henry NowakFlera hundra personer, många med högerpopulistiska åsikter, demonstrerade mot polisens agerande när 18-åriga Henry Nowak dog efter en knivattack. Kroppskameror visar att Nowak klagade på andningssvårigheter och förlorade medvetandet efter att polisen satte på honom handbojor. Polisen valde att inte tro på hans påståenden om knivhugg. Mannen som knivhögg Nowak påstods ha utsatts för ett rasistiskt påhopp, vilket polisen trodde på. Mannen dömdes till livstids fängelse. demonstrations som helt dominerades av högerpopulistiska anhängare urartade när deltagare kastade flaskor och soptunnor mot polisen. Inrikesminister Shabana Mahmood fördömde agerandet och en av de involverade poliserna slutar sitt arbete.

Read more »

Demonstration efter dödsfallet Henry Nowak väcker politisk storm i StorbritannienHundredvis demonstrerade i London mot polisens hantering av fallet med Henry Nowak, den tonårige som dog efter knivattack. Bilder från kroppskameror visar hur Nowak vred sig om andningsbesvär innan han tappade medvetandet. Händelsen har utlöst politisk debatt och right-wing anhängare demonstrerade, vilket ledde till konfrontationer med polisen.

Read more »

Henry Nowak mördad i SouthamptonLivet rann ur Henry Nowak, 18, efter knivhuggen. Då satte polisen honom i handbojor. Mordet har utlöst en våg av vrede och kravaller i England.

Read more »