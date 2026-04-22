Livstidsstraff för mordet på Sargonia Dankha – ett kallt fall löst i Italien

Efter 31 år har Salvatore Aldobrandi dömts till livstids fängelse för mordet på Sargonia Dankha. Fallet, som länge varit ett kallt fall i Sverige, fick sin upplösning i en italiensk rättssal efter ett unikt rättsligt samarbete mellan länderna.

Åren innan Sargonia försvann fångades hon på bild på Trädgårdstorget i Linköping, samma plats där hon senare sågs för sista gången. Trots en gravsten med hennes namn, förblir hennes slutliga viloplats okänd.

Idag, i en italiensk rättssal i Genua, nådde ett kallt fall från Sverige ett nästan otroligt avslut. Salvatore Aldobrandi dömdes till livstids fängelse för Sargonias försvinnande 1995. Detta är unikt för italienska rättsfall, då åtalet kunde väckas i Italien trots avsaknaden av en kropp och att bevisen är tre decennier gamla, tack vare ett gediget samarbete med svenska myndigheter.

Sargonias familj, som redan förlorat ett barn, kämpade länge för rättvisa, och med advokaten Francesco Rubino vid sin sida, uppmärksammades och hanterades fallet i det italienska rättssystemet. Det är tyvärr inte ovanligt att kvinnor utsätts för våld i nära relationer, och att dessa relationer kan sluta i mord när kvinnan försöker lämna. Att denna historia om en ung svensk kvinnas död utspelar sig i en rättssal i Genua, Italien, understryker detta tragiska faktum.

Innan Sargonias fall blev en italiensk rättssak hade aldrig en italiensk medborgare åtalats i Italien för ett mord begånget i ett annat land, särskilt inte i ett fall utan kropp och med så gamla bevis. Advokat Francesco Rubino förklarar att det initialt var osäkert om det överhuvudtaget skulle vara möjligt, men det intensiva rättsliga samarbetet med Sverige och den omfattande utredningen som genomförts där, gav hopp om ett positivt utfall.

Den svenska utredningen var så omfattande att den presenterades för den italienska åklagaren i nio pärmar, beskrivna som ”två exemplar av Sagan om ringen”. Sargonias familj, hennes bror Ninos och mamma Ghriba, valde att inte närvara vid hovrättsförhandlingen, då de upplevde Salvatore Aldobrandis beteende under den första rättegången i Imperia som aggressivt och manipulativt. De befarade att ytterligare närvaro skulle påverka deras psykiska hälsa och förmåga att läka.

Under förhandlingarna bekräftades återigen att Aldobrandi utsatte Sargonia för våld och att han är ansvarig för hennes död, även om straffet sänktes från livstid till 14 års fängelse. Advokat Rubino betonar att bekräftelsen av våldet och mordet är det viktigaste för Sargonias rättvisa och för hennes familj. Sargonia hade polisanmält Aldobrandi tre gånger under deras ett och ett halvt år långa förhållande, för misshandel och hot, och uttryckt rädsla för honom.

Han hade till och med hotat att döda henne hellre än att se henne med någon annan. Dagen Sargonia försvann ringde Aldobrandi henne upprepade gånger, och hon sågs skynda mot hans lägenhet. Blod från Sargonia hittades senare i hans sovrum och i en bil han lånat





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

