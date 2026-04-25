Ljungberg rasar mot Glasner efter skadad Woodman – "Osportsligt!"

Fredrik Ljungberg kritiserar skarpt Crystal Palaces tränare Oliver Glasner efter att Daniel Muñoz spelade bollen över en skadad Freddie Woodman. Händelsen har väckt en debatt om fair play och sportslighet inom fotbollen.

Fredrik Ljungberg , den tidigare Arsenal-stjärnan och nu expertkommentator, har riktat skarp kritik mot Crystal Palace s tränare Oliver Glasner efter händelsen i matchen mot Liverpool . Kritiken rör ett specifikt ögonblick där Daniel Muñoz , Crystal Palace -spelare, spelade bollen över Liverpool s målvakt Freddie Woodman medan denne låg skadad på planen.

Woodman hade precis utfört en imponerande räddning på ett avslut från Ismaila Sarr, men fastnade i gräset i samband med räddningen och ådrog sig en knäskada. Han behandlades på planen av lagets medicinska personal, men situationen var tydligt smärtsam och han tvekade om han skulle kunna fortsätta spela. Woodman själv uttryckte lättnad över att situationen inte ledde till ett mål för Crystal Palace, men betonade samtidigt att han anser att spelet borde ha avbrutits.

Ljungbergs starkaste invändning är att Muñoz valde att spela bollen över Woodman istället för att slå ut den till sidlinjen eller avvakta tills målvakten var redo att återuppta spelet. Han beskriver agerandet som osportsligt och menar att Glasner bär ett ansvar för att uppmana sina spelare till ett mer fair play-beteende. Ljungberg argumenterar för att Glasner borde ha accepterat ett mål i den situationen, eftersom det hade varit det rätta och moraliskt försvarbara agerandet.

Han understryker att det handlar om att visa respekt för motståndaren och att följa de oskrivna reglerna inom fotbollen. Martin Åslund, som också kommenterade matchen, delar Ljungbergs åsikt och förstärker kritiken mot Crystal Palace. Debatten har väckt starka känslor bland fotbollsfans och experter, och frågan om fair play och sportslighet har hamnat i fokus. Det är en situation som väcker viktiga frågor om hur spelare och tränare bör agera i liknande situationer i framtiden.

Denna incident belyser den gråzon som ibland uppstår i fotbollen, där vinstinstinkten kan kollidera med etiska överväganden. Liverpools tränare Arne Slot instämmer i att spelet borde ha pausats, vilket ytterligare understryker allvaret i situationen. Han menar att det är en naturlig reaktion att avbryta spelet när en spelare ligger skadad och behöver vård. Dock finns det även röster som försvarar Muñoz agerande.

Liverpools försvarare Andrew Robertson menar att Muñoz troligtvis inte hade uppfattat Woodmans skada i ögonblicket och att han agerade instinktivt. Robertson betonar att det är en del av fotbollens dynamik och att man inte alltid kan skylla på någon när sådana situationer uppstår. Han tillägger att Liverpool hade tur som inte blev straffade för händelsen, men att man inte bör fokusera på att lägga skulden på någon.

Robertson understryker att det är viktigt att komma ihåg att fotbollen är en snabb och intensiv sport där saker och ting kan hända väldigt fort. Han menar att det är viktigt att acceptera att misstag kan ske och att man inte alltid kan förutse alla eventualiteter. Denna händelse har skapat en livlig diskussion om gränserna för fair play och hur man bör hantera liknande situationer i framtiden.

Det är en komplex fråga som kräver en nyanserad diskussion och en gemensam förståelse för de etiska principer som bör gälla inom fotbollen





