LKAB:s Framtid Hotad – Svanenmärkt Drivmedel Leder Vägen

LKAB måste påbörja produktionen i den nya Per Geijer-gruvan inom tio år, annars hotar vinsterna. Samtidigt banar Svanenmärkt drivmedel vägen för en grönare framtid, med Preems Redefine HVO100 som det första godkända flytande drivmedlet.

LKAB står inför en kritisk period med press på att påbörja produktionen i den nya Per Geijer -gruvan i Kiruna. Tiden är knapp, med endast tio år på sig, för att undvika en urholkning av gruvjättens vinster. Utvecklingen av gruvan är avgörande för LKAB :s framtid och dess förmåga att fortsätta bidra till den svenska ekonomin. Misslyckandet med att starta produktionen i tid kan leda till betydande ekonomiska konsekvenser och påverka företags framtida investeringar och expansion.

Denna utmaning understryker vikten av effektivitet och innovation inom gruvdrift. I enlighet med denna viktiga händelse kan du nu dra fördel av ett specialerbjudande. Under en begränsad period erbjuder vi 30% rabatt på vårt abonnemang, endast 385 kr per månad (ordinarie pris 549 kr/mån) i 12 månader. Erbjudandet gäller för nya kunder och alla priser inkluderar moms.\Svanen, Nordens officiella miljömärkning, är välkänd i Norden, med hela 97% av befolkningen som känner till den. Instiftad 1989 av Nordiska ministerrådet har Svanen granskat och certifierat en mängd produkter, allt från tvättmedel till fonder. Syftet är att hjälpa konsumenter att välja mer miljöanpassade produkter. Ett anmärkningsvärt exempel är Preems Redefine HVO100, det första flytande drivmedlet som uppfyller de nya kriterierna som infördes 2022. Svanenmärkningsprocessen för drivmedel ställer höga krav, inklusive minst 75% lägre växthusgasutsläpp jämfört med fossila alternativ, samt användning av hållbara och spårbara råvaror. Palmolja är exempelvis förbjudet. Preems Redefine HVO100 tillverkas av restprodukter som tallolja och animaliska fetter, vilket minskar klimatavtrycket avsevärt och kan användas i de flesta dieselmotorer utan modifieringar. Daniel Granquist från Preem betonar vikten av Svanenmärkningen för att ge kunderna förtroende för att bränslet är producerat på ett ansvarsfullt sätt. Svanen uppdaterar löpande sina kriterier, vilket tar åratal och involverar experter från hela Norden.\Svanens kriterier finns för över 60 produktgrupper, och syftet är att göra det enkelt för konsumenter att välja miljömässigt bättre alternativ. Anna Linusson, vd för Miljömärkning Sverige, poängterar att det ska ta cirka tio sekunder för konsumenten att göra ett miljövänligt val, medan det kan ta betydligt längre tid för företag att uppfylla kraven. Svanenmärkning är därför eftertraktad, men kräver mycket dokumentation och kontrollbesök. Preem har över 15 års erfarenhet av HVO-produktion, vilket möjliggjorde Svanenmärkningen av Redefine HVO100. Magnus Heimburg, vd för Preem, och Anna Linusson framhäver Svanenmärkningens betydelse på Preems kunddag. Linusson understryker att en Svanenmärkt produkt även måste fungera effektivt. Det är viktigt att produkten uppfyller de funktionella kraven, som att ett drivmedel ska kunna driva fordon. I dagsläget är Redefine HVO100 det enda flytande drivmedlet som uppfyller kriterierna, och Linusson hoppas på fler godkända produkter för att driva hela branschen framåt. Genom att välja Svanenmärkta produkter kan konsumenterna påverka företagens utveckling av mer hållbara alternativ





dagensindustri / 🏆 46. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

LKAB Gruvdrift Per Geijer Svanenmärkt HVO100 Preem Miljömärkning Hållbarhet

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Xi Jingping: Kinas inställning till Tiktok är tydligKina och USA har diskuterat Tiktoks framtid i USA under ett telefonsamtal.

Läs mer »

Stegruds agerande väcker frågor om SD:s framtid och regeringsduglighetJessica Stegruds agerande som fotograf åt en högerextrem aktivist utmanar Sverigedemokraternas strävan efter regeringsduglighet, väcker frågor om partiets identitet och potentiellt hotar Tidösamarbetet.

Läs mer »

Ny VM-miss av Karlström – tror på ljus framtidGick han in på 13:e plats på 20 km.

Läs mer »

Heba revolutionerar fastighetsförvaltningen: Digitalisering för en smartare framtidHeba leder vägen inom fastighetsförvaltning genom att utnyttja digitalisering för att effektivisera verksamheten, minska kostnader och förbättra kundupplevelsen. Genom att använda digitala tvillingar, IoT och avancerade analyser skapar Heba en smartare, mer hållbar och effektiv framtid för sina hyresgäster.

Läs mer »

Kort & Lång: Klarnas framtid, franska staten och serieförvärvare - Analys av aktuella marknadshändelserEn djupgående analys av aktuella marknadshändelser, inklusive Klarnas affär, den franska statens ekonomiska utmaningar och serieförvärvarnas potential. Expertkommentarer från Robert Andersson, Agnetha Jönsson, Anna Ekelund och Magnus Dagel belyser en rad intressanta ämnen och strategiska beslut.

Läs mer »

Innovationer och lösningar för en hållbar framtidEn sammanfattning av aktuella nyheter inom miljö, innovation och hållbarhet, inklusive framgångar inom korallrestaurering, minskning av matsvinn, användning av keratin i tandvård, innovativt byggande med havssediment, lösningar för textilavfall, återskapande av sjöar, eftersortering av restavfall, forskning kring nedbrytning av plast i havet och användning av klimatvänlig asfalt.

Läs mer »