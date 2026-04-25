Lloyd Blankfein varnar för ny finanskris – private credit i fokus

Den tidigare Goldman Sachs-chefen Lloyd Blankfein ser oroväckande likheter med finanskrisen 2008, denna gång kopplat till den snabbt växande marknaden för private credit. Rapportering om spelberoende, ryska räntesänkningar, gripanden för insiderhandel och utmaningar för konsultbolag.

Lloyd Blankfein , den tidigare vd:n för Goldman Sachs som ledde banken genom finanskrisen 2008, uttrycker nu allvarliga farhågor om att historien är på väg att upprepa sig.

Denna gång är det inte en kris på bostadsmarknaden eller utvecklingen inom artificiell intelligens som oroar, utan den snabbt expanderande marknaden för private credit. Denna marknad, som idag uppskattas till 1,8 biljoner dollar i USA, har upplevt en kraftig tillväxt sedan finansiella regleringar skärptes efter 2008. Blankfein varnar för att systemet har blivit självbelåtet och att riskerna i dessa direktlån, som sker utanför de traditionella publika marknaderna, har börjat byggas upp. En central utmaning är bristen på transparens inom sektorn.

Eftersom dessa är privata affärer saknas ofta en tydlig marknadsvärdering, vilket kan dölja förluster under en längre tid. Just nu befinner sig sektorn under press från flera håll. Stigande räntor ökar kostnaderna för att låna pengar samtidigt som avkastningen minskar. Analytiker pekar också på att den ökande konkurrensen från AI-drivna företag kan slå hårt mot mjukvaruföretag som ofta finansieras genom dessa lån, vilket ökar risken för uteblivna betalningar.

Den största faran ligger i att det är de som står sist i ledet, såsom pensionssparare och livförsäkringstagare, som riskerar att drabbas hårdast när systemet kollapsar. I USA förvaltar försäkringsbolag kopplade till private equity-bolag tillgångar för cirka 1 000 miljarder dollar, och exponeringen mot förluster inom private credit är oproportionerligt hög för pensionsfonder och privata sparare. Flera stora aktörer, inklusive Blue Owl Capital, har redan börjat begränsa uttag efter att ha mött historiskt höga krav på inlösen.

Utöver oron på kreditmarknaden rapporteras det om ökande problem med spelberoende, särskilt bland unga vuxna i USA. Den snabba expansionen av online-betting driver allt fler unga människor mot allvarliga skulder och i vissa fall personlig konkurs, varnar konkursförvaltare. Samtidigt har Rysslands centralbank sänkt styrräntan med 0,5 procentenheter till 14,5 procent, vilket är den åttonde sänkningen i rad sedan landet inledde en period av penningpolitisk lättnad.

Denna åtgärd motiveras av en rysk ekonomi som visar tydliga tecken på svaghet, men centralbanken varnar samtidigt för att inflationsriskerna kvarstår. I USA har en elitsoldat gripits misstänkt för att ha använt hemligstämplad information för att placera lönsamma vad på den digitala plattformen Polymarket. Den misstänkte, Gannon Ken Van Dyke, är underofficer inom amerikanska specialstyrkor och var involverad i planeringen av en hemlig operation i januari som syftade till att gripa Venezuelas ledare Nicolás Maduro.

Slutligen står stora konsultbolag som KPMG och EY inför nya utmaningar, vilket har lett till förändrade anställningsrutiner. Tidigare var befordran inom dessa företag ofta en livstidsanställning, men nu ser man en trend där seniora partners i Storbritannien får en mer junior roll. Europa försöker också bromsa Kinas frammarsch inom den gröna industrin, men de politiska verktygen verkar inte hålla jämna steg med utvecklingen.

EU:s interna splittring försvårar unionens förmåga att strategiskt bemöta Kinas växande dominans inom grön teknik, och länder som Ungern och Spanien har välkomnat kinesiska investeringar inom sektorn





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oppo Find X9 Ultra är här, kommer den till Sverige?By a Geek - For Geeks!

Read more »

Posti växer på den svenska logistikmarknadenPosti, ett finländskt logistikföretag, rapporterar tillväxt och ökad efterfrågan i Sverige efter namnbytet från Aditro Logistics och börsnoteringen. Företaget ser goda möjligheter att expandera genom att erbjuda en gemensam logistikpartner för hela Norden och dra nytta av outsourcingtrenden.

Read more »

Palantir: Målet är att finnas i hela den svenska statenDagens ETC granskar nya kontakter mellan regeringen och det amerikanska spionbolaget • Uttalade planen • Mötet med S-politiker • Delar bolag med Billström • ”Vi ser stora risker.”

Read more »

Här erbjuds SVT:s reporter en flygresa för den ryska elitenSanktionerna skulle hindra den ryska eliten från att resa med privatflyg i Europa. Ändå landar plan chartrade av ryssar på europeiska landningsbanor. Se när SVT:s reporter erbjuds en skräddarsydd resa till de franska Alperna av en rysk flygmäklare med hjälp av ett svenskt techbolag.

Read more »

Stort fokus på att strypa den kriminella ekonominJustitieminister Gunnar Strömmer betonar att bekämpningen av den kriminella ekonomin är en hög prioritet. Regeringen satsar stort på rättsväsendet och nya verktyg för att stoppa våldet, bryta rekryteringen och komma åt brottsvinster. Kritik riktas mot den förra regeringen för passivitet.

Read more »

”Sagan om ringen: Striden vid Rohan” kommer till Netflix – en animerad flopp med oväntad charmDen animerade filmen ”Sagan om ringen: Striden vid Rohan”, som tidigare var en biosuccé, kommer till svenska Netflix den 28 april. Filmen utforskar Helm Hammerhands historia och introducerar en ny karaktär, krigarprinsessan Hera. Trots att den var en flopp på bio, beskrivs den som sevärd av kritiker.

Read more »