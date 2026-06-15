På platsen hittades kondomer och verktyg för att använda narkotika. I en telefon fanns också sms där det framgick att kunder hade frågat om sexuella tjänster. De numren dokumenterades, skriver polisen på sin hemsida. Inför tillslagen hade förundersökningar om koppleri inletts. Liknande tillslag kan också leda till utredningar om misstänkt människohandel för sexuella ändamål, köp av sexuell tjänst, narkotikabrott, penningtvättbrott, skattebrott och brott mot utlänningslagen, enligt polisen. Två män i 20-årsåldern döms för en mordbrand på två fastigheter och en bil kopplad till Storbritanniens premiärminister Keir Starmer, rapporterar

På plats i lokalerna hittades bland annat kondomer och verktyg för att använda narkotika. I en telefon fanns också sms där det framgick att kunder hade frågat om sexuella tjänster .

De numren dokumenterades, skriver polisen på sin hemsida. Inför tillslagen hade förundersökningar om koppleri inletts. Liknande tillslag kan också leda till utredningar om misstänkt människohandel för sexuella ändamål, köp av sexuell tjänst, narkotikabrott, penningtvättbrott, skattebrott och brott mot utlänningslagen, enligt polisen. Två män i 20-årsåldern döms för en mordbrand på två fastigheter och en bil kopplad till Storbritanniens premiärminister Keir Starmer, rapportera





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