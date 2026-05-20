Lokalisthälsning: Trångsynta polisåtgärder och missvisande information

En lokaljournalist som bevakade fartygsolyckan i Vänersborg misstänktes för brott och tvingades radera bilder efter polisens uppgift om att det var ett skyddsobjekt. Men det visade sig inte stämma.

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke kritiserar polisens agerande. Förra måndagen kolliderade ett fartyg med en kaj i Vänersborg. En reporter från lokaltidningen TTELA var på plats för att rapportera om händelsen och fotograferade i området. Då stoppades han av polisen som misstänkte honom för brott och tvingade honom att radera bilderna.

Vänerhamn AB hade tidigare verksamhet på platsen och området var klassat som hamnskyddsområde med fotoförbud. Normalt skulle bilderna därför ha varit förbjudna. Men polisen uppgav att det var ett skyddsobjekt, trots att det aldrig varit något fotoförbud. Under sommaren 2025 omfattas området dessutom inte längre av något fotoförbud.

Polisen misstänkte att han delgivit säkerhetsinformation som kunde skada allmänheten. Hade bilderna kvar, skulle mobilen ha blivit beslagtagen. Polismästaren måste infria någon ursäkt och beklaga det som har drabbat vänjerskänningarna. Nu kommer polismästaren att inspektera polisens egna rutiner och dra lärdom av misstaget.

För ärendet är Nils Funcke positiv inställd att händelserna kan klaga in till justitieombudsmannen (JO)





