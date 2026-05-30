Longevityrörelsen: Jakten på odödlighet riskerar att tappa bort livets mening

En debattartikel som ifrågasätter longevityrörelsens fokus på evigt liv och varnar för att fixeringen vid livets längd kan skymma sikten för det som gör livet meningsfullt.

I Silicon Valley experimenterar entreprenörer med blodtransfusioner, genterapi och oräkneliga kosttillskott för att bromsa åldrandet. Influerare delar rutiner för att optimera kroppens celler och investerare satsar miljarder på forskning som ska förlänga människans liv.

Longevityrörelsen - idén att kraftigt förlänga livet genom teknik och medicin - har på kort tid blivit ett globalt fenomen. Samtidigt möter utvecklingen kritik. Forskare och läkare ifrågasätter metodernas vetenskapliga belägg, och det varnas för en utveckling där människor uppmuntras att genomgå omfattande tester och behandlingar utan tydlig medicinsk nytta, med risk för både överdiagnostik och oro. Strävan efter ett långt liv är förstås inget nytt.

Medicinska framsteg har på bara lite mer än 100 år förlängt våra liv med cirka 30 år. Men något håller på att förändras i hur vi ser på och talar om döden. Den beskrivs allt oftare som ett tekniskt problem som ska lösas eller en kod som ska knäckas, snarare än en naturlig del av livet. Det kan verka som en liten förskjutning av perspektiv, men det säger något om den tid vi lever i nu.

Vi ser techmiljardärer som varje dag följer strikta protokoll och tar fler än hundra olika kosttillskott i hopp om att bromsa åldrandet. Influerare och biohackare sprider liknande idéer, samtidigt som miljardbelopp investeras i forskning om cellföryngring. AI-driven hälsodata driver utvecklingen vidare, och till och med möjligheten att i framtiden ladda upp medvetandet till molnet diskuteras på allvar. Det är fascinerande - och på många sätt imponerande.

Forskning som kan förebygga sjukdomar och ge människor fler friska år är naturligtvis i grunden positiv. Samtidigt är det långt ifrån alla som ser utvecklingen på det viset. I en Sifo-undersökning som vi på Fonus låtit genomföra uppger en av tre svenskar (33 procent) att de inte är positiva till medicin- och hälsoteknik som gör att människor kan leva längre.

Just därför behöver vi också våga ställa frågan om vad som riskerar att gå förlorat när fokus ensidigt riktas mot att förlänga livet. Fixeringen vid livets längd riskerar att skymma sikten för något lika viktigt: att få ett avslut som känns värdigt, helt och tillfredsställande.

Det finns en annan risk som sällan diskuteras: I takt med att allt fler försöker optimera sina kroppar och förlänga sina liv växer en livsstil fram där tillvaron i hög grad formas kring rutiner, kontroll och ständig självövervakning. Vad vi äter, hur vi sover och hur våra värden ser ut blir centralt - ibland på bekostnad av det som inte kan mätas. Relationer och spontanitet riskerar att få stå tillbaka för disciplin och självkontroll.

Ett längre liv är inte nödvändigtvis ett rikare liv. I värsta fall riskerar vi att bli så upptagna av att förlänga livet att vi glömmer att leva det. I ett samhällsklimat där döden framställs som ett misslyckande blir det svårare att acceptera att livet har en gräns.

När fokus ligger på att överlista döden, snarare än att förstå den, riskerar vi att tappa bort grundläggande frågor - som varför avslut, förlust och begränsning också är delar av det som ger våra liv mening. Filosofer och forskare har genom historien påpekat att medvetenheten om livets ändlighet ger våra val innehåll och tyngd. Den påverkar hur vi prioriterar vår tid, vilka relationer vi värnar och vilka spår vi vill lämna efter oss.

Om livet vore oändligt skulle mycket av det som i dag upplevs som meningsfullt förlora sin betydelse. Det är också viktigt att se att utvecklingen väcker nya samhällsfrågor. Longevity håller nämligen redan på att bli en miljardindustri, där avancerade hälsoprogram, medicinska behandlingar och genetiska interventioner säljs till höga priser. I praktiken innebär det att möjligheten att leva längre också blir en klassfråga, där ekonomiska resurser avgör vem som får tillgång till den senaste tekniken.

Redan i dag lever människor med högre inkomster i genomsnitt längre och friskare liv än de med lägre inkomster. Om radikala livsförlängande behandlingar blir verklighet finns en uppenbar risk att denna skillnad växer ytterligare. Det finns en existentiell dimension som sällan diskuteras. Om döden allt oftare beskrivs som något som ska undvikas till varje pris riskerar vi att tysta de samtal som hjälper människor att förstå och förhålla sig till livets slut.

Samtal om hur vi vill bli ihågkomna, hur vi vill att våra avsked ska bli och vad som egentligen ger livet mening. Vi måste lära oss att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Den tekniska utvecklingen ska självklart välkomnas. Forskning som minskar lidande och ger människor fler friska år bör omfamnas.

Men vi måste också våga diskutera vad som gör livet värt att leva - och vad som riskerar att gå förlorat när vi blir besatta av att förlänga det





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Longevity Döden Livets Mening Biohacking Samhällskritik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Veteraner tågade genom Stockholm: ”Kamrater för hela livet”I dag är det Veterandagen, då man runt om i Sverige uppmärksammar personer som tjänstgjort för Sverige utomlands. SVT följde med i veteranernas parad när den tågade genom centrala Stockholm.

Read more »

Polischefen Cornelia, 33: ”Man riskerar livet varje dag”Poliser hör till vinnarna i löneutvecklingen. Cornelia Thalin, 33, har sett lönen höjas när hon gick från patrullerande polis till gruppchef. – Ingångslönerna b

Read more »

Livet som man fick henne att hata kvinnorAtt få könen att hålla sams är lika lätt som att mäkla fred i Mellanöstern. Norah Vincent wallraffade som man – sedan tog hon sitt liv.

Read more »

Anna Magnusson fortsätter – och tar steg mot ”det andra livet”31 år gammal gjorde Anna Magnusson karriärens bästa skidskyttesäsong. Därför fortsätter trotjänaren minst ett år till – men allt blir inte som vanligt.

Read more »