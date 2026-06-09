LRF kräver att beslutet om att avskaffa det kommunala vetot för uranbrytning skjuts upp tills en utredning av alunskifferbrytning är klar. Organisationen menar att utan ett nytt veto riskerar värdefull jordbruksmark att förstöras och det lokala självbestämmandet att undergrävas.

Den 11 juni ska riksdagen ta ett beslut som avskaffar det kommunala vetot för uranbrytning. Regeringen meddelade i februari att en snabb utredning skulle genomföras kring ett nytt kommunalt veto för brytning av alunskiffer, vilken är huvuddelen av svenskt uran.

Efter fyra månader har varken någon utredare, direktiv eller tidsplan presenterts. För LRF är denna fråga avgörande. Alunskiffer förekommer i vissa av landets mest värdefulla jordbruksområden, mark som utgör grunden för Sveriges livsmedelsförsörjning. I Skåne, som producerar cirka en tredjedel av svensk mat, finns stora områden med alunskiffer.

I Västra Götaland, som står för en fjärdedel av matproduktionen, har antika läsartext: 'I Västra Götaland, som uppskattningsvis står för en fjärdedel av svensk livsmedelsproduktion, har områden mutats in för gruvprospektering runt Billingen.

' Det rör sig inte om stora delar av länets totala yta, men konsekvenserna för livsmedelsproduktionen kan bli avgörande. I Jämtlands län, där endast cirka 1 procent av marken är jordbruksmark, ligger dessvärre denna mark till största delen också på alunskiffer. Dessa jordbruksmarker bör avsättas för nödvändig livsmedelsproduktion. För tillfället finns inga hållbara metoder för att bryta alunskiffer.

Erfarenheter från Sverige och andra länder visar att sådana projekt ofta leder till mycket kostsamma och långvariga miljöproblem. Det här riskerar att förstöra jordbruksmark som inte kommer att kunna ersättas. LRF föredrar att brytning i alunskiffer inte tillåts alls. Regeringens hantering av processen väcker befogade frågor.

En snabb utredning ger ingen garanti för att ett nytt overtaint faktiskt införs, ännu mindre hur det kommer att utformas. Nu står vi inför en situation där uran-vetot försvinner innan alunskiffer-vetot är på plats. Det riskerar att skapa ett farligt vakuum där lokala och regionala intressen saknar inflytande medan potentiella brytningsbeslut kan fattas. Beslut som riskerar att ge upphov till förlust av värdefull jordbruksmark.

LRF anser att denna ordning skapar rättsosäkerhet, försvagar det lokala inflytandet och undergräver förtroendet för en långsiktig gruvpolitik. Dessutom riskerar beslutet att minska acceptansen för nya gruvor, vilket är direkt kontraproduktivt gentemot regeringens uttalade mål om ökad mineralbrytning. Sveriges beredskap måste stärkas, inte försvagas. I en tid präglad av krig i Europa, osäkerhet i omvärlden och ökande krav på matproduktion behöver politiken sätta livsmedelsproduktionen i centrum, särskilt i landsändar med begränsad produktion.

Regeringens nya riktning för mineralpolitiken gör tyvärr motsatsen. Genom att avskaffa förbudet mot uranbrytning och också föreslå att det kommunala vetot vid uranbrytning tas bort, öppnas dörren för beslut som riskerar att skada värdefull jordbruksmark och det lokala självbestämmandet. Det är inte rimligt att jordbruksmark och livsmedelsproduktion hamnar i kläm på grund av otydlig och forcerad lagstiftning. Sverige behöver både en stärkt livsmedelsberedskap och en ansvarsfull gruvpolitik.

För att skapa förutsägbarhet för jordbrukare, investerare, boende och kommuner krävs en sammanhållen och rättssäker ordning. LRF uppmanar därför riksdagens partier att skjuta upp beslutet om att avskaffa det kommunala vetot vid uranbrytning tills resultatet av utredningen är presenterad och politiken kan fatta beslut efter detta. Sverige måste värna rättssäkerheten, det lokala självbestämmandet och Sveriges långsiktiga förmåga att producera mat.

Maria Hofvendahl Svensson, LRF Skåne regionordförande. temat rör sig kring konflikten mellan mineralbrytning och jordbruk, och betydelsen av kommunalt veto och livsmedelsförsörjning





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Uranbrytning Alunskiffer Kommunalt Veto Jordbruksmark Livsmedelsproduktion LRF Gruvpolitik Miljö

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