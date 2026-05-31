Zinedine Zidanes son Luca har valt att spela för Algeriet och är nu uttagen till kommande världsmästerskap efter en skadepaus.

Luca Zidane , son till den legendariske franske fotbollsspelaren Zinedine Zidane , har tagits ut i Algeriet s trupp till kommande världsmästerskap i fotboll. Denna nominering markerar en viktig vändning i den 28-åriga målvaktens karriär, eftersom han tidigare representerat Frankrike på ungdomsnivå fram till U20-landslaget, men nu valt att spela för Algeriet , där båda hans föräldrar är födda.

Luca Zidane spelar sedan tidigare für den spanska klubben Granada. Hans väg till VM-truppen var inte problemfri; under våren bröt han både käken och hakan i en match för Granada, en skada som krävde omfattande läkarbesök och rehabilitering. Trots denna bakslutande skada har förbundskapten Vladimir Petkovic ändå litat på honom och inkluderat honom i den definitiva algeriska VM-truppen.

Zinedine Zidane, som nu är en av de mest hyllade personligheterna i fransk fotbollshistoria efter att ha lett Frankrike till VM-guld 1998 på hemmaplan och varit en nyckelspelare även i VM-finalen 2006, har alltså en son som nu Representerar Algeriet. Detta är en fascinerande fotbollshistoria som visar på de komplexa identifieringar och val somnutida spelare med Multicultural bakgrund står inför.

Luca Zidanes tidigare landslagsengagemang för Frankrike på ungdomsnivå är ett exempel på detta, och hans nuvarande val att spela för Algeriet kan ses som en återkomst till sina kulturella rötter. Förbundskapten Petkovics beslut att ta med honom trots dennya skadan visar på förtröstan på spelarens återhämtningsförmåga och hans potential att bidra till laget under turneringen.

Förutom Luca Zidane innehåller Algeriets VM-trupp flera andra intressanta namn. bland dem Riyad Mahrez, den erfarna spelaren som spelat för Manchester City och Leicester och numera är aktiver i Saudi Arabia för Al Ahli. Även Nabil Bentaleb, tidigare Tottenham-mittfältare, har återkallats efter en sju månader lång frånvaro från landslaget. Truppen består av en mix av erfarenhet och ungdom, med spelare från både europeiskaToppligor och afrikanska klubbar.

Algeriet placeras i en tuff grupp tillsammans med regerande världsmästare Argentina, Österrike och Jordanien, och kommer därför att behöva hela sin bredd och djup för att kunna ta sig vidare från gruppspelet. Sammanlagt visar spelarlistan på en bredd av erfarenhet och talang som gör Algeriet till ett lag att räkna med i tournament





