Lucas Magnusson handlöst föll viket sundrade revben - polisen öppnar utredning

Lucas Magnusson drabbades av en allvarlig olycka när han handlöst föll fem meter från balkongen in i trottoaren. Även hans kompis skadades men lindring skedde snabbt. Polisen inleder en utredning där fastighetsägaren troligen förväntas misstänkas. Lucas Magnusson har skrivit ett öppet brev där han uttrycker sitt missnöje med händelsen. Skyddet runt balkongen var i dåligt skick med sprickor och istället för att vara firande är det en iakttagelse som belastas:

Se i videon när Lucas Magnusson berättar hur han handlöst föll fem meter från balkongen rakt ner i trottoaren. När en panel på balkongen oväntat lossnade störtade Lucas Magnusson och hans kompis till marken.

Polisen har inlett en utredning där fastighetsägaren troligen kommer stå som misstänkt. Fem brutna revben, sprickor i flera ryggkotor och en smäll i huvudet – men det kunde gått värre. Lucas Magnusson och hans kompis satt på balkongen i Staffanstorp en solig eftermiddag under helgen. Efter att en panel på sidan av balkongen gett vika störtade båda ner till marken.

Exakt hur det gick till minns inte Lucas. Efter olyckan har polisen inlett en utredning om vållande till kroppsskada. Antagligen kommer misstankarna riktas mot fastighetsägaren, säger man. – En allvarlig och beklaglig händelse, skriver fastighetsägaren Neobo i ett mejl till SVT Nyheter Skåne.

De har inte velat ställa upp på en intervju om det som hände. "Det här ska inte behöva hända någon," säger Lucas Magnusson





