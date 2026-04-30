Lucas Wallmark ger Fribourg historiskt ligaguld efter 89 års väntan

Lucas Wallmark avslutar karriären i Schweiz med att ge Fribourg sitt första nationella ligaguld efter 89 års väntan. Tränaren Roger Rönnberg firar med laget och lovar att jubla ensam på Götaplatsen. Nu hoppas Björklövenfans att Wallmark ska återvända till SHL.

Lucas Wallmark kan ha avslutat sin karriär i Schweiz med en historisk prestation. I en match som gick till övertid, skapade han det avgörande målet som gav Fribourg sitt första nationella ligaguld.

Scenen var full av glädje och eufori när pucken landade i nätet efter 5.56 minuter av övertid. Wallmark, som spelade i powerplay, skickade in pucken och skapade ett glädjerus som spred sig genom hela Davos. Han åkte över hela banan och hade hela laget efter sig, medan fansen i Fribourgs hemmaarena jublade och firade på jumbotronen. Det var en märklig stund när inga spelare fanns på isen, men glädjen var ändå överväldigande.

För klubben var det en historisk stund, efter 89 års väntan och fem silvermedaljer, hade de äntligen tagit steget upp på tronen. Tränaren Roger Rönnberg, som nyligen tillträtt, fick uppleva en av de största triumferna i sin karriär och blev omfamnad av sina spelare i båset. Inför finalen hade han lovat att fira i Göteborg om laget vann. Jag kommer hem till Göteborg – och står ensam och jublar på Götaplatsen, sade han till tidningen.

Nu hoppas fansen i Björklöven att Wallmark ska återvända till Sverige och bli en del av det nya SHL-laget. Hans namn och prestationer kan vara nyckeln till att locka andra toppspelare till laget.

I detta fall är det en historisk händelse som kommer att minnas länge i Schweiz och i Sverige. Wallmarks insats har inte bara gett Fribourg ett guld, utan också skapat en ny era för klubben och dess fans.

Det är en prestation som kommer att diskuteras och firas under lång tid framöver





