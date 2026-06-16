Ludvig Åberg byter putter inför US Open - söker major-lycka på Shinnecock Hills

Efter en stark fjärdeplats i PGA-mästerskapet ändrade Ludvig Åberg sin putter inför US Open. Svenska stjärnan hoppas att den nya malletputtern ska ge honom den precision som krävs för att konkurrera på en av golfvärldens svåraste banor.

Ludvig Åberg gör en stor equipmentändring Inför US Open på Shinnecock Hills , långt ute på Long Island utanför New York, blir detta hans första majortävling sedan han bytte putter.

Efter att ha nådd en fjärdeplats i PGA-mästerskapet för en månad sedan, bestämde den skånska golfstjärnan sig för att byta sin gamla bladputter mot en malletputter med ett större, halvmåneformat klubbhuvud. Hans Larsson, som följer Åberg, förklarar att puttningens precision och styrka var avgörande faktorer vid beslut att byta. Beslutet var inte tillfälligt; tankarna på en ändring fanns redan inför säsongen 2025 och under år gång har Åberg testat flera olika modeller.

I de två senaste tävlingarna, Charles Schwab Challenge och The Memorial, har hans nya putter visat lovande resultat. En majoritet av världstoppens spelare använder redan malletputters, så bytet är ett logiskt steg för en spelare som strävar efter toppresultat. Paradoxalt nog har hans långa spel samtidigt inte presterat lika bra, med placeringar som 17:e och 39:e. Inför US Open har Åberg också valt att utrusta sig med en vecka av vilja, vilket är ovanligt för honom före en major.

Han kom tidigt till New York för att bekanta sig med den kraftfulla och svåra banan Shinnecock Hills, där vinnarscorer historiskt har varit nära par. Hans gamla putter lämnas nu hemma i Florida, medan den nya leds in i turned trust. Åberg har en stor möjlighet att göra ett starkt avtryck i sin första major med den förnyade utrustningen





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Ludvig Åberg US Open Golf Putter Shinnecock Hills Major Malletputter PGA

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