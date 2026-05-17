Ludvig Åberg har missat på fel ställe alldelesför många gånger - spelade det bort mot de stora resultaten

Den svenske spelaren Ludvig Åberg hade en extrem dag på banan i det 91:a PGA-mästerskapet, med fem raka bogeys efter det första paret av hål. Sedan blev det 74 slag och en rejäl förlust av resultatlistan, vilket resulterade i att 23:e platsen förblev kvar.

Ludvig Åberg ,"Få veckor sedan var det inte många som väntade sig att Mikael Lindberg skulle spela majorgolf nu.

","Men efter segern i Turkiet var det precis vad som hände. ","Han klarade cutten och var i zonen under lördagen där han slutade på tre under par, och en väldigt respektabel 23:e plats inför avslutningen. ","Otroligt tråkigt, extremt dålig dag på banan, säger han efter rundan. ","För efter de första två hålen kom fem raka bogeys.

","Därefter gick dagen inte att rädda - det blev 74 slag till slut och ett rejält tapp i resultatlistan. ","Det känns som att hela spelet fallerade bara. ","Jag fick kämpa rätt mycket första tre dagarna och i dag var det verkligen bara ... jag missade på fel ställe alldeles för många gånger. ","Andå straffas man där ute.

","Inte har han tid att varva ner och smälta intrycken av att spela med alla de stora elefanterna i en majorturnering heller". ,"Vi har faktiskt lite bråttom nu. Vi flyger från New York om typ 3-4 timmar tror jag. Jag åker till Belgien, familjen ska hem.

","Så det är bara tillbaka och spela. ","Jag tycker att vi har gjort väldigt mycket bra den här veckan som håller hög nivå. Men här så blir du väldigt straffad när man gör såna misstag.

","Det känns som att hemma i Europa kan ni komma undan lite med det. Men det är mycket bra att ta med. ","Men lite tråkigt","Ludvig Åberg jagar täten i PGA-mästerskapet





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ludvig Åberg PGA-Mästerskapet Som Spelade Bort Resultaten Extrem Bad Dag Viktig Del Av Besväret Är Att Komma Hem Nu

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ludvig Åberg klättrar i PGA-mästerskapetEfter en misslyckad första runda i PGA-mästerskapet var den andra dagen mycket bättre för Ludvig Åberg. Den svenske stjärnan har nu häng på toppen med två rundor kvar.

Read more »

Ludvig Åberg hängor på topp i PGA-mästerskapet, efter övertagande birdiesLundqvist Åberg iade framgångar, brutade den dåliga trenden i PGA-mästerskapet förra året och ligger nu på delad niondeplats, bara två slag efter ledarna. Han har imponerande spel på greenerna, med tre raka birdies och ytterligare en på det 16:e hålet.

Read more »

Är Ludvig Åberg två slag från ledningen i PGA-mästerskapet?Per Åberg, en svensk professionell golfer, är två slag från ledningen efter åtta spelade hål i PGA-mästerskapet. Han är en av fem spelare som är två slag efter den ledande amerikanen Alex Smalley.

Read more »

Följ Ludvig Åberg i PGA-mästerskapet 2026Ludvig Åberg har slagläge inför den avslutande rundan av PGA-mästerskapet. Följ svenskens jakt på karriärens första majorseger direkt här!

Read more »