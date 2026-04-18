Ludvika: Från nazistisk infiltration till globalt nav för innovation

En djupdykning i Ludvikas dramatiska förvandling, från en tid av politisk oro och nazistisk närvaro till en blomstrande kommun som lockar global talang inom elektroteknik. Kommunalrådet Leif Pettersson beskriver en positiv utveckling, medan säkerhetschefen Anette Andersson vittnar om svunna tider av rädsla och hot, nu ersatta av en tryggare atmosfär. Samtidigt växer kommunen som centrum för elektrifiering genom företag som Hitachi, vilket drar till sig tusentals internationella arbetstagare som söker en ny framtid.

Kommunalrådet Leif Pettersson i Ludvika framstår som ovanligt nöjd. Han visar grafer, pilar och stapeldiagram på sin datorskärm som alla pekar uppåt – tecken på att kommunen blomstrar. Varje diagram ackompanjeras av ett litet, spontant skratt, en ny vana som Pettersson nyligen anammat. Senast de träffades, i augusti 2018, var stämningen en helt annan. Då var han en orolig ledare som bekymrade sig för kommunens framtid och även för sin egen.

Det blir tydligt hur lätt vi – media, politiker och allmänheten – låter oss påverkas av ytliga händelser, brus och dramatik som i det långa loppet saknar verklig betydelse. Detta ställs i skarp kontrast till den tidigare situationen i Ludvika, där 18 individer genom att skriva nazisten Pär Öbergs namn på Sverigedemokraternas valsedlar lyckades ge honom en plats i kommunfullmäktige. Detta gav nazistiska grupper ett fotfäste i Ludvika, som de såg som en språngbräda för sin politiska expansion.

Ludvikas säkerhetschef, Anette Andersson, berättar om en tid då nazismen var som starkast. Kommunen svarade med att arrangera föreläsningar om demokrati och tolerans för ungdomar samt organiserade studieresor till Förintelselägret Auschwitz. Under denna period utsattes Anette Andersson för hot; ett klistermärke med texten ”Reserverad för folkförrädare” och en hängsnara sattes upp på en brevlåda nära hennes hem. Hon konstaterar dock med lättnad att Ludvika nu är en tryggare och lugnare plats.

Vidare beskrivs hur nazistiska grupper filmade kommunfullmäktiges möten för att sedan lägga ut på nätet. De använde sig av nedsättande ord som lögnare, äckel och förrädare för att beskriva sina politiska motståndare. Hotet mot Anette Andersson, med klistermärket på brevlådan, var en tydlig illustration av det klimat som rådde. Hon hade då ansvar för kommunens arbete mot våldsbejakande extremism.

Den tidigare perioden var präglad av en påtaglig rädsla. När journalisten mötte Pettersson 2018 upplevde han darrande händer, korslagda armar och en generell tystnad, där meningar ofta lämnades ofullbordade. Hela sju av de sjutton socialdemokraterna i fullmäktige tvekade att tala från talarstolen på grund av den obehagliga närvaron av nazisten Öberg och hans anhängare.

Samtidigt som dessa oroligheter pågick, genomgick Ludvika en betydande och omvälvande utveckling inom en annan, avgörande sektor. Staden har en lång historia inom elektrifiering, med start 1890 då trefassystemet uppfanns för att elektrifiera den lokala gruvindustrin. År 1900 grundades bolaget Elektriska Magnet, som senare köptes av Asea. Asea slogs 1988 samman med det schweiziska företaget Brown Boveri och bildade ABB. År 2020 förvärvades ABB:s transformatorfabrik i Ludvika, som är specialiserad på system för långdistansöverföring av elektricitet, av det japanska energibolaget Hitachi.

Hitachis Sverigechef, Tobias Hansson, beskrivs som en mer lättsam och energisk person jämfört med den tidigare bild av bruksdisponenter. Han växte upp i arbetarkvarteren i Ludvika och jämförs med en glad terrier. ”Förra året rekryterade vi 2000 nya medarbetare. Vi fick 120 000 ansökningar från hela världen”, säger vd Tobias Hansson.

Under ett besök på Hitachis kontor tar Hansson emot nyanställda. Företaget håller välkomstdagar två gånger i månaden, där 100–150 nya medarbetare, främst från Sverige och Indien, ansluter sig till Ludvika varje månad. Tidigare verkade direktörerna mer avlägsna, nu representerar Hansson en ny typ av ledare – mer tillgänglig, med uppknäppt skjorta och pratglad attityd.

Kommunalrådet Pettersson kallar Tobias Hansson för Tobbe och beskriver hur denne tycks njuta av de utmaningar som uppstår när ett företag och en kommun lockar människor från hela världen. Frågor kring hur snabbt man kan bygga bostäder, expandera fabriker och förbättra järnvägstrafiken till Västerås står på agendan. ”Förra året rekryterade vi 2000 nya medarbetare. Vi fick 120 000 ansökningar från hela världen”, upprepar Hansson, medan han rör sig bland de nyrekryterade ingenjörerna, arbetarna och kontorister som snart ska få en introduktion och sedan träffa representanter från kommunen och statliga myndigheter för att få hjälp att etablera sig.

Yasir Ullah Khan, 28, flyttar från Bhopal, Indien, till Ludvika. Han ser fram emot ett mer strukturerat liv. ”Jag hoppas på ett strukturerat sätt att leva. Jag har hört att man arbetar 8 till 16 här”, säger han.

En av de nya medarbetarna är Yasir Ullah Khan. Han sitter i en soffgrupp med landsmän i väntan på ett möte. Yasir kommer från Bhopal i Indien, en stad med 2,2 miljoner invånare, att jämföra med Ludvikas 27 000. Indien har en befolkning på 1,4 miljarder, medan Sverige har tio miljoner.

I Bhopal arbetade Yasir för ett amerikanskt bolag och deltog ofta i videokonferenser som sträckte sig till klockan tio på kvällen för att synkronisera med den amerikanska tidszonen. Hans dag slutade ofta vid midnatt, för att sedan börja klockan sex på morgonen. – Jag har aldrig bott på en tyst, avlägsen plats förut. Jag hoppas på ett strukturerat sätt att leva. Jag har hört att man arbetar 8 till 16 här. Sedan kan man ägna sig åt aktiviteter som badminton. Man går till sängs klockan 21, har jag hört, beskriver han sin förväntan på ett lugnare liv.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Idrottens Pris: Från Gratis Träning till Dyra AvgifterEn granskning av svenska föreningsidrottens finansiering visar att trots nolltaxa för träningstider och ideella tränare, når avgifterna för barn att delta i idrott orimliga nivåer. Föräldrar ställer sig frågan varför deras barn tvingas sälja produkter för att täcka klubbarnas kostnader.

Read more »

Från kris till succé: Legoservice växer tack vare Hitachi och EKNLegoservice Production, under ledning av vd Isak Löfgren, har genomgått en imponerande vändning från ekonomisk kris till kraftig tillväxt. Genom att strategiskt satsa på samarbetet med Hitachi Energy och dra nytta av EKN:s exportkrediter kunde bolaget öka sin orderingång markant och säkra nödvändig finansiering.

Read more »

Konferenser till havs: Klimatsmarta hybridfärjor erbjuder unika möten från KapellskärKapellskär blir en attraktiv destination för konferenser med nya, klimatsmarta hybridfärjor som erbjuder både dags- och dygnskryssningar till Åland och Nådendal. Stellar Lounge ombord är utrustad för effektiva möten och kreativa workshops, komplett med panoramautsikt över skärgården och bekvämligheter som spaavdelning.

Read more »

Aftonbladet Direkt – Snabba nyheter från AftonbladetSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

Västerås dubbel – värvar från hockeyettanVästerås bygger ett till stora delar nytt lag under Mikael Wikstrand. Nu kan Expressen avslöja att klubben är överens med forwardsduon Melker Bertals och Fabian Hellström.

Read more »

Joakim Lund klar för Falun – ansluter från TjeckienVarit på Expressen sedan 2008. Först: Redaktör på sportredaktionen. De senaste åren: Innebandyreporter. Nu: Samordnare för Expressens livesport.

Read more »