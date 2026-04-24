Luftförsvaret måste stärkas – ett allvarligt tjänstefel att försumma

Debattören argumenterar för att nedläggningen av LV3 i Norrtälje var ett allvarligt misstag och att ett nytt luftvärnsförband måste upprättas på ostkusten för att stärka Sveriges försvar.

De pågående konflikterna i Mellanöstern och Ukraina demonstrerar otvetydigt att luftrummet är den avgörande arenan i modern krigföring. Under perioden från mitten av 1990-talet till 2015 fattades en rad förhastade och felaktiga beslut gällande Försvarsmakten , beslut som till stor del drevs fram av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Ett av de mest allvarliga misstagen var nedläggningen av Luftvärnsbataljonen 3 (LV3) i Norrtälje. Detta var det enda luftvärnsförbandet på hela ostkusten och hade en kritisk betydelse för skyddet av Stockholmsområdet. Efter nedläggningen återstod endast Luftvärnsbataljonen 6 (LV6) i Halmstad. Även om LV6 är ett kompetent förband, är dess geografiska placering problematisk.

Området som med störst sannolikhet skulle utsättas för en attack först är utan tvekan Stockholms- och Forsmarksområdet. Att placera det enda kvarvarande luftvärnsförbandet på motsatt sida av landet, mer än 50 mil från Stockholm, framstår som en strategisk brist. Nu planeras omfattande investeringar i nya luftvärnssystem, och all utbildning relaterad till dessa system ska koncentreras i Halmstad. Detta kommer oundvikligen att leda till enorma resursbrister, särskilt när det gäller personal.

För att åtgärda denna situation är det nödvändigt att återupprätta ett luftvärnsförband på ostkusten, specifikt i Uppland och Roslagen. Norrtälje kommun erbjuder stora ytor som är väl lämpade för detta ändamål. Dessutom finns Väddö skjutfält, som tidigare användes av LV3 under delar av året. Detta skjutfält kan användas temporärt tills ett nytt, fullt utrustat LV3 har byggts upp.

Trots upprepade försök har det varit omöjligt att få Försvarsdepartementet att ens överväga detta förslag. Det verkar finnas ett bristande intresse för att stärka luftförsvaret, samtidigt som miljarder kronor investeras i att återupprätta infanteriförband, främst i Norrland. Återigen, krigen i Mellanöstern och Ukraina visar med all önskvärd tydlighet att luftrummet är den avgörande faktorn. Att försumma luftvärnet är därför ett allvarligt tjänstefel, och försvarsminister Pål Jonsson bär ett stort ansvar för detta.

Det är hög tid att korrigera denna brist och prioritera luftförsvaret. En starkt försvar kräver en balanserad fördelning av resurser och en strategisk placering av förbanden. Att ignorera luftförsvaret är att spela rysk roulette med Sveriges säkerhet. Det är inte bara en fråga om geografisk placering, utan också om kompetens och beredskap.

Att centralisera all utbildning i Halmstad skapar en sårbarhet. Om ett angrepp skulle inträffa skulle det ta lång tid att mobilisera och förflytta personal och utrustning till de områden som behöver skyddas mest. Ett lokalt förband på ostkusten skulle kunna reagera snabbare och mer effektivt. Dessutom skulle det bidra till att skapa arbetstillfällen och stärka den regionala säkerheten.

Det är viktigt att komma ihåg att luftförsvaret inte bara handlar om att skjuta ner fiendens flygplan. Det handlar också om att skydda kritisk infrastruktur, som kraftverk, telekommunikationsnät och flygplatser. Ett starkt luftförsvar är en förutsättning för att samhället ska kunna fungera även under en kris. Försvarsministern måste inse att luftförsvaret är en investering i Sveriges framtid, inte en kostnad.

Att prioritera luftförsvaret är att visa ansvarstagande och att värna om Sveriges säkerhet. Det är dags att agera nu, innan det är för sent. Att vänta och se är inte ett alternativ. Sveriges säkerhet är inte något man kan kompromissa med.

Det är dags för försvarsministern att ta sitt ansvar och rätta till de misstag som har begåtts. En starkt försvar är en förutsättning för ett tryggt och säkert Sverige





