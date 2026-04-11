Lugi satsar långsiktigt efter avancemanget till Handbollsligan – fokus på egen talang och en solid grund

Efter avancemanget till Handbollsligan väljer Lugi en långsiktig strategi med fokus på egen talang, en stark ekonomi och en tydlig vision för framtiden. Målet är att bli ett av Sveriges bästa lag.

Robert Månsson och Ola Månsson kan fira en gemensam framgång med Lugi efter att ha tagit laget till Handboll sligan. Segern i det avgörande kvalet mot Västerås-Irsta var inte bara en biljett tillbaka till Handboll sligan – det var också ett kvitto på att den nya resa Lugi påbörjat ger utdelning. Robert Månsson beskriver årets framgång som en blandning av överraskande utväxling och en grundmurad tro på det unga laget och tränaren Ola Månsson. Vi är mogna för att ta klivet.

Det har killarna visat genom det jobb de lagt ner och det sätt de tagit sig an all träning. Hade vi fått det här läget innan säsongen hade vi tagit det alla dagar i veckan, säger han. Lugi väljer att inte rusa ut på marknaden i jakt på etablerade stjärnförstärkningar utan håller fast vid klubbens utstakade plan. Visionen sträcker sig ända till 2030 – då är målet att Lugi ska vara ett av Sveriges fyra bästa lag på både dam- och herrsidan. Vägen dit är inspirerad av andra framgångsrika klubbar som byggt sina resultat på en stark egen identitet och talangutveckling. Lugi besegrade Västerås-Irsta på fredagen och firade med segerjubel framför klacken. Vi måste bygga långsiktigt över tid. Om man tittar på Sävehof så faller de extremt sällan igenom, och är nästan alltid topp tre, eftersom de står på en grund där de tar fram egna spelare hela tiden. På längre sikt vill vi gå lite mot Ajax-spåret . Då gäller det att behålla våra egna duktiga spelare lite längre, så att de blir ännu bättre i vår miljö. Då kan vi på allvar också komma ut och utmana i Europa. Men det är ett längre perspektiv, kanske sex, sju, åtta år framåt, förklarar Robert Månsson. Modellen är tydlig: 50 procent av spelarna i seniortruppen ska komma från de egna leden, 25 procent från klubbens akademi och endast 25 procent ska vara externa värvningar. Det är ett medvetet val, enligt Robert Månsson, för att undvika fällan att bli ”girig och kortsiktig”. Vår största värvning inför nästa säsong är egentligen att vi får jobba fem månader till med den här gruppen. Inför nästa säsong finns inga ambitioner att landa några spektakulära värvningsbomber. Vår största värvning inför nästa säsong är egentligen att vi får jobba fem månader till med den här gruppen och göra dem lite snabbare, starkare och smartare inför starten i Handbollsligan. Den långsiktigheten är högst prioriterad, säger Robert Månsson. I stället för att jaga stora etablerade namn letar Lugi efter karaktärer med rätt inställning. Om det är någon egenskap vi har träffat bäst på, så är det att vi har hittat spelare som faktiskt har förstått vad som krävs för att bli bra. Typen har varit viktigare för oss än åldern, säger Robert Månsson. Anton Sandström och Robert Månsson efter avancemanget till ligan. Har ni identifierat något som ni vill få in till nästa säsong? Vi har väl tittat åt ett håll egentligen hela tiden, och det handlar om att vi vill få in lite mer storlek och försvarsspel i truppen, för vi har ju en majoritet av ganska anfallsinriktade spelare. Mer än så kan Robert Månsson inte säga om potentiella förstärkningar utifrån i dagsläget. Lugi har en solid ekonomi med över fem miljoner i eget kapital, samtidigt som klubbens ungdomsverksamhet flyttat fram sina positioner. Tillsammans utgör dessa faktorer en trygghet för en långsiktig och ambitiös satsning. Nu har vi alla de fyra äldsta ungdomslagen i Uppsala i steg fem, varav tre är topp-fyra-lag på pappret och har möjlighet att gå hela vägen. Det skapar vinnarkultur och bra förutsättningar. Den lokala förankringen är också en nyckel till framgång, både sportsligt och publikt. Genom att värva spelare från närliggande klubbar har intresset för Lugi växt. Det har blivit ett intresse från Lödde-folket att komma och kolla på handboll live. Jag tycker att vi har fått en jäkla fin snurr på hemmamatcherna med ett oerhört fint tryck i arenan. Med en säkrad plats i Handbollsligan, en tydlig vision och en stark tro på den egna vägen är Lugi redo att bygga något som ska hålla – på lång sikt. Vi har ju egentligen valt en väg sedan innan årsskiftet där vi skulle jobba likadant oavsett om vi gick upp i år eller inte, säger Robert Månsson





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Klart: Gravina och Buffon avgår efter Italiens kvalfiasko - ItalienKritiken har varit hård efter VM-missen. Nu avgår Italiens förbundsordförande Gabriele Gravina. Även Gianluigi Buffon lämnar sin roll.

Read more »

Åberg tappar efter drömstart – Norén långt efterÅberg inledde US Masters starkt men tappade efter en dubbelbogey. Norén ligger långt efter efter första rundan på Augusta National.

Read more »

Åberg tappar efter drömstart – Norén långt efterDen 90:e upplagan av US Masters på Augusta National har inletts.

Read more »

Flera händelser i fokus: Åtal efter banankast, vapenfynd och prisökningarSammanfattning av aktuella nyheter: Åtal för banankast mot talmannen, lägenhetsbrand, vapenfynd på förskola, återkallelse av ost-nuggets, kraftigt höjda dieselpriser, skjutning i Alby, åtal för mord på rappare och dödsfall i Libanon.

Read more »

Klassiska klubben tillbaka i handbollsliganLugis herrar är tillbaka i handbollsligan. Klassikerklubben besegrade Västerås-Irsta i kvalet. – Det är en fantastisk känsla, säger lagets tränare Ola Månsson.

Read more »

Åberg lyfte efter raset – men många slag efterLudvig Åberg lyfte efter raset på den första rundan av US Masters. 26-åringen gick den andra ronden på två under par och ligger totalt på…

Read more »