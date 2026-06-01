Lukasjenko svarar på ukrainska varningar: "Ukraina vill inte ha krig med Belarus"

Belarus' diktator Alexander Lukasjenko har svarat på ukrainska varningar om en potentiell aggression från belarusiskt territorium. Han hävdar att Ukraina inte vill ha ett krig med Belarus och att en ytterligare frontlinje skulle vara olösbar för Ukraina. Nyligen uppgav den ukrainska drönarstyrkans chef att man identifierat 500 potentiella mål i Belarus. Lukasjenko visar också på ett "stort mål" nära Belarus och påminner om att han tillät Ryssland att använda belarusiskt territorium under invasionen 2022, vilket ledde till västliga sanktioner.

Belarus' diktator Alexander Lukasjenko har svarat på varningar från Ukraina om en potentiell aggression från belarusiskt territorium. Nyligen uppgav Robert Brovdi, högste befälhavare för den ukrainska militär ens drönarstyrkor, att man identifierat 500 potentiella mål i Belarus.

I ett inlägg på Facebook skrev han att lokaliseringen av dessa mål är en del av Ukrainas förberedelser för att kunna svara på eventuella attacker från belarusiskt håll. Lukasjenko svarar genom att nedtona hotet och hävdar att det är Ukraina som inte vill ha ett krig med Belarus. Han menar att ukrainska trupper nära gränsen är "kanonmat" och att en ytterligare frontlinje av tusen kilometer skulle vara olösbar för Ukraina.

Lukasjenko visar dock på ett annat hot när han hänvisar till ett "stort mål" med exakta koordinater som ligger nära Belarus, en implicit hänvisning till Ukraina. Historiskt sett tillät Lukasjenko ryska trupper att använda belarusiskt territorium som transitväg under invasionen i februari 2022, vilket möjliggjorde anfallet mot Kyiv från norr. Denna handling ledde till att många västländer införde sanktioner mot Lukasjenkos regim. Trots dessa sanktioner fortsätter Lukasjenko att försöka distansera sig från Moskvas agerande samtidigt som han understörter Rysslands krigsinsats.

Analys menar att Lukasjenkos försök att balansera mellan att visa styrka och undvika direkt konfrontation med Ukraina är en del av hans överlevnadsstrategi för sitt regim. Situationen kvarstår spänd med fortsatt militär mobilisering längs gränsen mellan Belarus och Ukraina, och med fortsatt diplomatisk eskalation och varningar från Kyiv om att varje aggression kommer att få allvarliga konsekvenser för Lukasjenkos styre





