Luleå hamn stängdes efter larm om vätecyanid – nu är den återöppnad

Luleå hamn stängdes under onsdagsförmiddagen efter ett larm om vätecyanid. Senare visade det sig att gasvarnarna inte var kalibrerade och inga utslag av gasen hittades. Hamnen är nu återöppnad.

LULEÅ. Luleå hamn stängdes under onsdagsförmiddagen efter ett larm om vätecyanid . Larmet utlöstes av gasvarnare inne på hamnområdet under tisdagen, men det har senare framkommit att dessa varnare inte var korrekt kalibrerade.

Trots den initiala oron har mätningar som genomförts under natten och förmiddagen inte visat några utslag av vätecyanid, enligt hamnbolaget. Stängningen av hamnen var en försiktighetsåtgärd för att säkerställa säkerheten för personal och omgivning, och den preliminära planen var att hålla hamnen stängd fram till lunchtid. Kommunikationschef Stina Sundén Jansson betonade att säkerheten alltid prioriteras högst. Vid ankomst till platsen strax före klockan 09 var situationen lugn, med en vaktpost vid infarten som väntade på nya besked.

Luleå hamn är belägen på Svartön, i anslutning till ett stort industriområde, vilket ökar vikten av snabba och korrekta åtgärder vid potentiella faror. Parallellt med händelsen i hamnen har SSAB, som har en byggarbetsplats för ett elektrostålverk cirka en kilometer bort, tills vidare pausat allt arbete. SSAB bekräftar att de är medvetna om gaslarmet från hamnen, men har inte mer information. Företaget har dock genomfört egna mätningar på sin mark för att kontrollera förekomsten av cyanider.

Resultaten av dessa mätningar har visat mycket låga värden, och de cyanider som påträffats har varit i bunden form, vilket innebär att de inte utgör någon risk för att bilda gas. En underentreprenör som arbetar med att renovera järnvägen inne på hamnområdet var inblandad i det initiala larmet. När arbetarna skulle byta om i tillfälliga baracker utlöstes gasvarnaren. Marken där barackerna står har tidigare sanerats.

Anders Dahl, representant för underentreprenören, förklarar att vätecyanid är ett ämne som kräver omedelbar reaktion. Han betonar att man snabbt insåg att mätutrustningen inte var kalibrerad och därför genomförde ytterligare mätningar med kalibrerade instrument över hela området. Det är inte ovanligt att utrustning kan ge falsklarm genom att förväxla olika ämnen. En arbetare har dock uppsökt sjukhus för en kontroll, som en försiktighetsåtgärd, och har därefter skickats hem.

Hans tillstånd är för närvarande okänt. Hamnen kunde återigen öppna vid klockan 12 på onsdagen. Hamnbolaget kommer att fortsätta med mätningar i området under en period framöver, även om det normalt inte finns någon skyldighet att göra det. Syftet är att vara helt säker på att det inte finns några kvarvarande risker.

Man betonar att det är bättre att agera försiktigt och noggrant, även om det visar sig vara ett falsklarm. Händelsen understryker vikten av korrekt kalibrerad utrustning och snabba, effektiva rutiner vid potentiella farosituationer. Vätecyanid är en farlig substans som kan framställas industriellt och även uppstå som en biprodukt vid förbränningsprocesser. Det används i olika industriella tillämpningar, men kan vara dödligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.

Förgiftning kan leda till allvarliga symptom som kramper, medvetslöshet, andnöd och hjärtpåverkan. Denna incident påminner om behovet av ständig vaksamhet och beredskap inom industriområden och hamnar





