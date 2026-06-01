Lunds stadshus vill införa förbud mot sprejburkar i vissa områden

Lunds kommun vill införa ett förbud mot sprejburkar i vissa områden i staden. Detta för att förebygga klotter och upprätthålla ordningen på offentlig plats.

Antalet anmälda klotterbrott i Lund har ökat kraftigt de senaste åren. Från 282 anmälningar 2022 till 887 under 2025. Fyra av tio skadegörelsebrott i kommunen utgörs av klotter, och särskilt utsatta är områdena runt Lund C, Bantorget, Clemenstorget och Kulturkvadranten.

Förbudet ska gälla mellan klockan 20.00 och 05.00 inom områdena Clemenstorget, Bantorget, Knut den stores torg och Kulturkvadranten, inklusive flera kringliggande gator. Tanken är att ge polisen nya verktyg för att förebygga klotter och upprätthålla ordningen på offentlig plats. Styret i Lund hoppas med tillägget i de lokala ordningsföreskrifterna täppa till ett ”mellanrum” i lagen. Förberedelser till klotter är svårt att stoppa och ringa skadegörelse enligt brottsbalken kräver att skadan redan är skedd.

Den föreslagna ordningsföreskriften är inte ett generellt förbud mot innehav av sprejburkar, utan ett förbud som är begränsat i tid och plats. Både ja och nej. Det kan hjälpa i ett förebyggande syfte när man sätter en ram för något genom att använda de lokala ordningsföreskrifternas, men lagföringsmässigt blir det ingen förändring. Det skulle kunna bli böter för den som har sprejburkar på sig, men det är något vi får gå vidare med senare.

Efter beslut i kommunstyrelsen ska även länsstyrelsen säga sitt innan sprejburksförbudet förs in i Lunds allmänna lokala ordningsföreskrifter tillsammans med regler om till exempel häckar, camping, ridförbud och fyrverkerier





