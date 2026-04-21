Lyckad fagning och naturvård för den biologiska mångfalden vid Färsna gård

Naturskyddsföreningen Roslagen samlades för en vårstädning vid Färsna gård. Dagen innehöll praktisk naturvård, spridning av ängsblommor och upptäckten av sällsynta orkidéer.

Ängsgruppen inom Naturskyddsföreningen Roslagen genomförde den 11 april en mycket lyckad och välbesökt arbetsdag vid Färsna gård. Det omfattande arbetet, som syftade till att vårstäda det vackra området, lockade ett tjugotal engagerade deltagare. Under den soliga och vårvarma dagen samlades gruppen för att utföra den traditionella fagningen, en viktig metod för att bevara ängsmarker och främja den biologiska mångfalden.

Arbetet bestod till stor del av att noggrant kratta bort fjolårsgräs och rensa bort kvistar och grenar som fallit ner under vinterhalvåret på den så kallade Färsnaängen, även känd som Slåtterängen, belägen alldeles i anslutning till den populära biparken. Utöver det praktiska arbetet med fagningen fokuserade dagen även på projektet Operation Rädda Bina. Under dagen anordnades aktiviteter för besökande barn som fick lära sig mer om binas betydelse för vår natur. Som en konkret insats tillverkades fröbollar, vilka delades ut till de yngre deltagarna. Dessa fröbollar, som består av en blandning av jord, lera och fröer från ängsväxter, är tänkta att kastas eller placeras ut på gräsytor där man önskar se en större variation av blommor istället för en enhetlig gräsmatta. Det var en glädjande syn att se hur nästa generation engagerade sig i miljön på ett lekfullt och lärorikt sätt medan de vuxna arbetade flitigt i bakgrunden. Tack vare det stora antalet deltagare räckte krafterna till mer än bara huvudområdet. Jörg Hellkvist, som har sin dagliga arbetsplats på Färsna gård och ansvarar för skötseln av naturreservatet, tog initiativet till att utöka insatsen. En grupp deltagare följde med till den så kallade orkidébacken för att utföra liknande naturvårdande åtgärder. Här genomfördes en grundlig rensning och fagning för att bereda plats för den kommande blomningssäsongen. Under det idoga arbetet gjordes flera glädjande fynd som visar på områdets höga naturvärden; bland annat identifierades bladrosetter av de fridlysta orkidéerna Adam och Eva samt den sällsynta Månlåsbräken. Denna typ av naturvårdande insatser är helt avgörande för att vi ska kunna behålla våra traditionella ängsmarker och den unika flora som hör dem till. Engagemanget från Naturskyddsföreningens medlemmar och volontärer ger en hoppfull framtid för Färsna gård och dess värdefulla naturreservat, där biologisk mångfald och gemenskap går hand i hand





