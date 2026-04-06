Lyckeby Group: Från Potatis till Global Framgång – Hållbarhet och Gemensamt Ägande i Fokus

Lyckeby Group, en livsmedelskoncern med rötter i potatisodling, kombinerar lokal förankring med global räckvidd. Genom gemensamt ägande, innovation och fokus på hållbarhet skapar företaget en framgångsrik affärsmodell.

\Lyckeby Group, en livsmedelskoncern ägd av omkring 600 medlemmar, huvudsakligen potatisodlare i södra Sverige, står starkt på en grund av gemensamt ägande och fokus på kvalitet och hållbarhet. Företaget, som har sina rötter i jorden, sätter livsmedelsproduktionen i centrum och drivs av ett långsiktigt perspektiv. Nicklas Göransson, styrelseordförande för Lyckeby Groups ekonomiska förening, framhåller fördelarna med ägarformen som skapar ansvar och hållbarhet genom hela värdekedjan. Styrelsen tar beslut med vetskap om deras påverkan på både odling och marknad, vilket ger en unik förståelse och ett helhetsperspektiv. Lyckeby Group är uppdelat i två affärsområden: Lyckeby, som fokuserar på stärkelse till livsmedels- och pappersindustrin, och Culinar, som utvecklar smaklösningar. Mathias Samuelsson, Director Sales and Business Development inom affärsområde Lyckeby, betonar styrkan i att kombinera lokal råvarubas med global närvaro. Med cirka 12 400 hektar odlingsareal i södra Sverige levereras stärkelseingredienser till kunder i nästan 90 länder, med säljkontor utspridda över världen. Detta möjliggör en bred marknadsnärvaro och en effektiv distribution av produkterna.\Lyckeby Groups strategi bygger på en kombination av lokal förankring och internationell konkurrenskraft. Fyra produktionsanläggningar i Sverige och två i Tjeckien är strategiskt placerade nära odlingarna av stärkelseråvaran, vilket minskar transporterna, sänker klimatavtrycket och ökar resurseffektiviteten. Hans Holmstedt, Group CEO, förklarar att modellen med gemensamt ägande, innovation och ansvar i varje led är en styrka på den globala marknaden. Genom att ha kontroll över hela värdekedjan, från odling till färdig ingrediens, kan företaget säkerställa hög kvalitet och möta globala kundkrav utan att kompromissa med hållbarheten. Charlotte Olsson, Director HR & Communication, understryker vikten av kultur och kompetens i takt med att företaget växer globalt. Kompetensförsörjning är avgörande för företagets långsiktiga framgång. Genom ett tydligt och värderingsstyrt ledarskap arbetar Lyckeby Group för att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens, vilket i sin tur skapar stabilitet, ansvar och konkurrenskraft i hela organisationen. Kombinationen av odlarnas, ledningens och medarbetarnas gemensamma målbild och riktning stärker både kulturen och affären, vilket skapar en hållbar modell för framtiden. Lyckeby Group, som startade 1927, fortsätter att producera och förädla potatis till stärkelse och förser marknaden med innovativa lösningar.\Med en stark grund i gemensamt ägande och fokus på kvalitet och hållbarhet fortsätter Lyckeby Group att växa och anpassa sig till en föränderlig global marknad. Företagets strategiska fokus på att kombinera lokal råvarubas med internationell räckvidd, tillsammans med investeringar i kompetens och innovation, positionerar dem för fortsatt framgång. Genom att prioritera transparens, ansvar och ett långsiktigt perspektiv skapar Lyckeby Group en hållbar modell som gynnar både medlemmarna, kunderna och miljön. Det understryker företagets engagemang för att bidra till en mer hållbar och ansvarsfull livsmedelsproduktion. Framtiden ser ljus ut för Lyckeby Group, en livsmedelskoncern som är djupt rotad i lokalsamhället men med en global vision





