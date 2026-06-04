Lyxbåt i Båstad misstänkt för brottsvinster

Polis och kustbevakning grep en lyxbåt i Båstad misstänkt för att ha köpts in med pengar från brottsvinster. Åklagaren har begränsade möjligheter att inhämta utredning från ett annat land i självständigt förverkande, vilket kan göra det svårare att förverka båten.

Polis och kustbevakning grep en lyxbåt i Båstad misstänkt för att ha köpts in med pengar från brottsvinster. Båten, som tillhör en rysk ägare , beslagtoppades efter lagen om självständigt förverkande, men utredningen pågår för att fastställa om båten ska förverkas eller återlämnas till ägaren.

Åklagaren har begränsade möjligheter att inhämta utredning från ett annat land i självständigt förverkande, vilket kan göra det svårare att förverka båten. Förhoppningen är att utredningen ska visa om båten ska förverkas eller återlämnas till ägaren





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