M.I.A.: fallit djupare än någonsin?

M.I.A., en av det nya seklets mest lovande och nyskapande alternativa popstjärnor, har fallit djupare än någonsin. Hennes politiska åsikter och kontroversiella klädmärkesprojekt har lett till att hon har blivit sparkad från en USA-turné med Kid Cudi och har förlorat sin fanbase.

Hon var en av det nya seklets mest lovande och nyskapande alternativa popstjärnor, en högljudd antifascist och varje ny singel en knuten musikalisk näve. Sedan gick det utför.

Har någon artist i modern tid fallit djupare än M.I. A.? Jag går tillbaka till 2010 och ser vad jag själv skrev inför hennes Sverigespelning den sommaren: 'Det är mycket möjligt att M.I. A., när vi om kanske 15 år sitter med ett efterklokt facit i handen, är vår tids viktigaste artist.

' Hennes 'Paper Planes', 'Borders' och 'Born Free' är några av det här seklets tveklöst starkaste politiska popsånger, på så många vis sin eras motsvarighet till The Clash som hon dessutom, för att understryka det, samplar i den förstnämnde låten. Varje ny M.I. A.-video, alltid i regi av storartade unga filmskapare, var något av en världshändelse med antirasistiska förtecken. Sedan jag skrev de där orden och vi har detta efterlängtade facit i handen.

Framtiden blev kanske inte riktigt som jag hade hoppats eller föreställt mig





