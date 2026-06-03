Målvaktstränaren som tvingades spela hela matchen - "Det var bara att bita i det sura äpplet"

Abbas Hassan, tränare för Falkenbergs FF:s målvakter, fick oväntat spela 90 minuter mot Oddevold efter att två målvakter skadades. Han beskriver hur kroppen var tung och att han inte var förberedd, men ändå gav allt för laget. En temporär lösning är att låta den 19-årige Alexander Carlsson från IFK Göteborg klä på sig, medan hans egen roll förblir som tränare.

Malmö FF:s målvaktstränare Abbas Hassan fick oväntat spela hela matchen mot Oddevold när både Anton Andersson och Gustav Lillienberg var skadade. Hans första känsla var "fyfan" eftersom han inte var fysiskt förberedd för 90 minuter, men han kämpade ändå.

Matchen slutade 2-1 för Falkenberg, men Hassan lyckades inte hålla ren spel i slutet. Efteråt uttryckte han att han hellre är tränare än spelare, men är beredd att hjälpa klubben om det krisar. Som temporär lösning har man lånat in den 19-årige Alexander Carlsson från IFK Göteborg via ett samarbetsavtal.

Trots Detta ser man på en stark säsong hittills med 21 poäng efter 10 omgångar, och laget är förvissat om att det blir ett bra år tack vare soliditet i både försvar och anfall





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