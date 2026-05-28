Månadens GP-fyr april 2026 - Köttstycket

Vi besöker fyren Stora Pölsan, som är GP:s månadsfyr i maj, och minns vårt besök på Hälsö 2011, där vi såg filmen Vildmarkshav. Vi berättar om katastrofen med ubåten Ulven och Sven Jerrings direktrapporter från ubåtsbärgaren Belos.

Vi är på väg mot fyren Stora Pölsan , tre sjömil väster om Rörö. Fyren, som är GP:s månadsfyr i maj, kom på plats 1934 med ett 9,7 meter högt torn.

Vit bas, svart topp, strängt fyrkantigt. Fyrkantformen är klassisk, återfinns på Vinga, på Falsterbofyrens bas och flera andra fyrplatser i landet. Ljuset når 7 sjömil ut över havet och lyshöjden är hela 18 meter. Namnet är belagt på en karta från 1673 och skäret anses alltså på håll se ut som en korv; själv fylls jag av samma stilla undran som vid Köttstycket (Världens Gång den 24 april) kring namnet och platsen.

Jag har länge velat ta mig hit ut till Stora Pölsan, klättra upp på klippan till fyren och nu blir det äntligen av. Kanske går det att nå lanterninen och ta in perspektivet över Västerhavet? På vägen ut mot fyren passerar vi Hälsö och jag minns plötsligt vårt besök på ön i oktober 2011. Vi var inbjudna av världsomseglarna Rolf Bjelke och Deborah Shapiro för att som första utomstående se filmen Vildmarkshav.

Seglarna Bjelke/Shapiro hade lånat ett hus nere vid hamnen och nu hade Rolf suttit i huset ett år och klippt tusentals timmar film från Södra Oceanen på en Mac med Final Cut Pro. Man hade seglat ut från Lyckans Slip på Fiskebäckskil med sin röda stålketch Northern Light och varit borta i tio år. Nu var filmen om deras äventyr klar. Vi sa inte ett ord på två timmar.

Vi sögs in i den oerhörda berättelsen från världens sista stora vildmark med Northern Light fastfrusen i isen medan stormarna vrålade genom riggen. Det var tusentals pingviner, sjöelefanter, tumlare, albatrosser och en vit evighet utan mänskligt fotavtryck. Jag minns fortfarande filmvisningen i minsta detalj, det var som en hästspark i magen. Jag minns också den första officiella filmvisningen ute i Partille Kulturrum, vi var där.

Det var en katastrof. Organisatören fick inte ihop utrustning, det blev ingen bild. Jag blev bedrövad att se världsomseglaren som klarat havets alla tuffaste utmaningar liksom sjunka ihop framför den där stora, tomma filmduken. Inget hände.

Ingen bild. Folk försökte hjälpa till. Det var fel kablar, kopplingar, modem, allt. Tiden gick.

Till slut fick man avbryta. Publiken gick hem. Så cirklar vi då runt Stora Pölsan, försöker hitta ett läge. Skeppshunden lyfter nosen från sin blå dyna på sittbänken.

Mäter klippan med blicken. Sen rullar han ihop sig igen. Nej, Stora Pölsan lockar verkligen inte till landstigning den här tidiga dagen i maj. Klippan är svart, ser livsfarligt hal ut och vaktas av sjöfåglar.

Det är mås och skarv som tittar misstänksamt på oss när vi glider runt i vår båt. Stora Pölsan, en plats med historia. Fyrön blev rikskänd som referenspunkt genom katastrofen med den svenska ubåten Ulven. Strax före klockan elva på förmiddagen, 15 april 1943, dök Ulven under ytan för att delta i en övning i vattnen sydväst om Stora Pölsan.

Sju timmar senare svarar Ulven inte på radioanrop. Kontakten mellan ubåten och ledningscentralen är bruten. Ulven är försvunnen. En gigantisk sökoperation inleddes med 1 500 man och en stor flotta av minsvepare och fiskebåtar, den största räddningsoperationen i Sverige.

Först 5 maj fastnade Ulven i en svepwire från trålaren GG 195 Normy från Hälsö. Ubåten låg minsprängd på 52 meters djup, 100 meter innanför den svenska gränsen. Alla 33 besättningsmännen ombord var döda. Det skulle egentligen ha varit 34 man ombord, men kocken Agne Persson hade försovit sig till en uppställning, fått 8 dagar i arresten som straff.

Han släpptes ut en timme för sent; Ulven hade avseglat utan sin kock. Till det utdragna dramat hör Sven Jerrings direktrapporter från ubåtsbärgaren Belos. En inspelning från 21 april 1943 finns bevarad i Sveriges Radios djupa arkiv som binder ihop tiden. Det här är Belos.

Det finns inget direkt positivt att meddela i denna sista rapport för dagen. Jag har bredvid mig kapten Notini, en av kommendör Hamiltons medarbetare. Vill ni hjälpa mig med en överblick över sökinsatsen? Ja.

Vi har runt omkring oss minsvepare, stora, ute med elektrisk utrustning och vi har ett 30-tal fiskebåtar med trålutrustning. Förutom de elektriska svepen har vi även handlodat området men inte erhållit förekomsten av större fartyg eller föremål. Vi har bärgat kättingstumpar och en del wire. Vi fortsätter så länge vi kan se och fortsätter imorgon.

Dagen är slut, solen på nedgående. Jag står som jag står och blickar ut över västra horisonten men arbetet nedläggs inte förrän det är alldeles mörkt. Det är nästan vindstilla och nästan klart. Vi hoppas på gott väder imorgon också då bärgningsarbetet skall fortsätta





GoteborgsPosten / 🏆 45. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stora Pölsan GP Fyr Hälsö Vildmarkshav Ubåten Ulven Sven Jerring Belos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fotboll: Kompisarna har gjort egen VM-låt: ”Ska vara lite halvtöntigt” – Fotbolls-VM 2026: Senaste nyttFölj SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko. VM pågår fredag 11 juni – söndag 19 juli. Hela mästerskapet sänds i SVT och TV4.

Read more »

Skistar stärker snögarantin | AffärsvärldenSkidanläggningsbolaget Skistar stärker snögarantin på samtliga destinationer inför vintersäsongen 2026/2027, enligt ett pressmeddelande.

Read more »

Sveriges VM-trupp för 2026: spelare, skador och förberedelserVeckans uppdatering om de svenska landslagsspelarna inför VM 2026, inklusive spelarläget, skador hos bland annat Celta Vigo‑mittbacken och Leeds‑spelaren, samt träningsläger i Stockholm den 27 maj. Nyheter om motståndarna Nederländerna, Japan och Tunisien medföljer.

Read more »

Skistar utökar sin snögarantiSkidturismbolaget Skistar förbättrar inför vintersäsongen 2026/2027 snögarantin på samtliga sina destinationer.

Read more »